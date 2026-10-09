Про це повідомляє видання Axios.

Що відомо про візит команди Трампа у Москву?

Цьому візиту будуть передувати дводенні переговори у Маямі за участю американської, української та європейської делегацій. Напередодні цієї зустрічі Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели розмову з президентом Дональдом Трампом, аби представити йому оновлені пропозиції Вашингтона.

Ключова мета дипломатичних зусиль американської адміністрації полягає у досягненні домовленостей про зупинку атак на енергетичну інфраструктуру та зернові коридори. Україна вже висловила готовність до такого кроку, проте Росія поки що виявила мало бажання.

У США наголошують на ризиках подальшої ескалації з наближенням холодів. Представники американської сторони зазначають, що зима буде важкою, якщо бойові дії не припиняться, тому Вашингтон намагається виступити посередником для вироблення єдиної пропозиції.

Пропозиції щодо гарантій безпеки та повоєнного відновлення

Під час зустрічі у Маямі сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Крім того, на порядок денний винесено план повоєнного процвітання та інші ключові аспекти війни.

Попри скептицизм у Києві, українські посадовці припускають можливість компромісу з боку Москви. Потреба Росії у знятті санкцій та фактор наближення проміжних виборів у США можуть спонукати Володимира Путіна погодитися на припинення вогню.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував переговори української та американської делегацій, наголосивши, що українська сторона закликатиме посилити тиск на Москву. На зустрічі обговорюватиметься активізація дипломатії та можливість підготовки тристоронньої зустрічі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до переговорного процесу між США та Росією залучалися також обговорення бізнес-угоди щодо активів компанії Лукойл. За даними видання The New York Times, це питання підіймалося під час попередніх зустрічей у Кремлі.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайт, команда Дональда Трампа опрацьовувала можливість організації тристоронніх перемовин для скорочення масштабів конфлікту та захисту цивільної інфраструктури.