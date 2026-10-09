Об этом сообщает издание Axios.

Что известно о визите команды Трампа в Москву?

Этому визиту будут предшествовать двухдневные переговоры в Майами с участием американской, украинской и европейской делегаций. Накануне этой встречи Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели беседу с президентом Дональдом Трампом, чтобы представить ему обновленные предложения Вашингтона.

Ключевая цель дипломатических усилий американской администрации заключается в достижении договоренностей о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру и зерновые коридоры. Украина уже выразила готовность к такому шагу, однако Россия пока не проявила особого желания.

В США подчеркивают риски дальнейшей эскалации с приближением холодов. Представители американской стороны отмечают, что зима будет тяжелой, если боевые действия не прекратятся, поэтому Вашингтон пытается выступить посредником для выработки единого предложения.

Предложения по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению

Во время встречи в Майами стороны обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины. Кроме того, на повестку дня вынесен план послевоенного процветания и другие ключевые аспекты войны.

Несмотря на скептицизм в Киеве, украинские чиновники допускают возможность компромисса со стороны Москвы. Потребность России в снятии санкций и приближение промежуточных выборов в США могут побудить Владимира Путина согласиться на прекращение огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры украинской и американской делегаций, подчеркнув, что украинская сторона будет призывать к усилению давления на Москву. На встрече будут обсуждаться активизация дипломатии и возможность подготовки трехсторонней встречи.

Напомним, ранее мы писали, что в переговорный процесс между США и Россией также входило обсуждение бизнес-сделки по активам компании "Лукойл". По данным издания The New York Times, этот вопрос поднимался во время предыдущих встреч в Кремле.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, команда Дональда Трампа рассматривала возможность организации " трехсторонних переговоров" для сокращения масштабов конфликта и защиты гражданской инфраструктуры.