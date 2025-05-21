Большинство американцев поддерживают продолжение военной помощи Украине, –опрос

Подавляющее большинство американцев, как сторонников демократов, так и республиканцев, выступают за продолжение военной поддержки Украины администрацией Трампа. Также американцы считают, что Киев должен получить прямые гарантии безопасности от Вашингтона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты майского опроса Harvard CAPS/Harris Poll.

Интересно Почти каждый пятый словак хочет победы России в войне против Украины, – опрос

Какие результаты опроса американцев относительно Украины

Согласно новому опросу, большинство американских избирателей продолжают поддерживать Украину в войне против России и призывают к активному участию США в решении этого конфликта и установлении мира.

В частности, 66% опрошенных считают, что президент России Владимир Путин "играет в игры" и намеренно препятствует действиям США и Запада, тогда как 62% убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский искренне стремится прекратить войну.

Кроме того, 62% избирателей выступают за то, чтобы администрация Дональда Трампа продолжила поставки оружия Украине и сохраняла санкции против России. Эту позицию разделяют 71% демократов, 59% республиканцев и 56% независимых избирателей, что свидетельствует о межпартийной поддержке дальнейшей помощи Киеву.

64% респондентов соглашаются с тем, что США должны предоставить Украине прямые гарантии безопасности, если она пойдет на дипломатические уступки для прекращения войны с Россией. Такое мнение преобладает среди избирателей всех политических ориентаций.

В то же время 59% опрошенных считают, что во время своего президентства Дональд Трамп был недостаточно жестким в отношениях с Владимиром Путиным и Россией.

Относительно возможной роли Трампа в мирных переговорах между Украиной и Россией мнения избирателей разделились - 50% выразили удовлетворение, а 50% - нет. При этом 79% республиканцев поддерживают переговорную стратегию Трампа, тогда как 76% демократов и 55% независимых избирателей не одобряют ее.

Опрос был проведен 14 – 15 мая 2025 года среди 1 903 зарегистрированных избирателей компанией The Harris Poll и HarrisX.