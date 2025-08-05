Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

К теме Осталось 4 недели: Германия перебрасывает истребители в Польшу перед возможным конфликтом

Какой процент немцев готов защищать свою страну в случае вторжения врагов?

В опросе, проведенном для немецкой телекомпании RND, 59% респондентов заявили, что они "вероятно" или "точно" не желают защищать страну от нападения врагов, таких как Россия.

Только 16% немцев были "точно" готовы взять в руки оружие, чтобы защищать Германию, тогда как 22% сказали, что они "вероятно" сделают это.

Журналисты отметили, что эти цифры могут создать проблемы для министра обороны Германии Бориса Писториуса, который стремится перевооружить страну и превратить ее в серьезного европейского гаранта безопасности после десятилетий недостаточного инвестирования в армию.

Так, в июле Писториус обнародовал планы по ежегодному набору 40 000 молодых людей в Бундесвер, вооруженных сил Германии, до 2031 года в рамках новой схемы военной службы.

По этой же схеме планируется разослать обязательные анкеты молодым немецким мужчинам для заполнения по достижении 18 лет, а затем могут быть проведены обязательные медицинские осмотры, чтобы проверить их пригодность к службе в армии.

Представители Бундесвера утверждают, что общая численность армии должна вырасти со 182 000 солдат до не менее 260 000 к 2035 году. Резервные силы Бундесвера также необходимо увеличить с 60 000 до 200 000 человек.

Почему в Германии проблемы с набором людей в армию?

Немецкие вооруженные силы десятилетиями боролись с набором военнослужащих, частично из-за чувства вины немцев за военное время и распространенное мнение, что их стране больше не нужна армия. Воинская обязанность в Германии, которая была крайне непопулярной, прекратилась в 2011 году.

Но вторжение России в Украину побудило к серьезному переосмыслению вопросов безопасности в Берлине, известного как Zeitenwende, или поворот времен.

Фридрих Мерц, канцлер Германии, после своей победы на выборах в феврале заявил, что "Германия вернулась", и пообещал противостоять президенту России Владимиру Путину.

Лидер правоцентристской партии Христианских демократов ввел исторические реформы долгового законодательства, которые позволяют потенциально неограниченные государственные расходы на оборону на проекты стоимостью более 1% ВВП.

Правительство Мерца также создало специальный инфраструктурный фонд на сумму 500 млрд евро, который восстановит заброшенные дорожные и железнодорожные сети страны.

Этот фонд является важной частью более широкого планирования безопасности НАТО на случай потенциальной войны с Россией, поскольку Германия будет служить транзитной зоной для войск и танков, направляющихся на восточный фронт.

Германия – не единственная страна, которая испытывает трудности с набором новобранцев: в Италии аналогичный опрос также показал, что лишь 16% граждан готовы защищать свою страну, несмотря на то, что расходы на оборону выросли на 46% за последнее десятилетие.

Согласно правительственной статистике, в Великобритании армия и флот не выполнили почти ни одного ежегодного плана набора с 2010 года. Дефицит объясняют стагнацией заработной платы, плохим жильем для военнослужащих и широкой тенденцией к снижению заинтересованности молодежи в борьбе за свою страну.