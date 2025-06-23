Использует тактику России: долго ли еще продержится Иран в противостоянии с Израилем

Война на Ближнем Востоке обострилась. Если Израиль осуществляет точечные операции, то Иран бьет, чтобы хоть куда-то попасть.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант Воздушных сил США в отставке Дэвид Дептула, отметив, что существует большая разница между тем, как действует Израиль и Иран. Последние специально запускают ракеты по гражданскому населению.

К теме Иран атаковал Израиль в ответ на американские удары: есть разрушения и много раненых

Кто в конце концов проиграет

Как отметил Дептула, Иран делает все то же с ракетными ударами, что и Россия в войне против Украины. Оба терроризируют гражданское население, чтобы посеять панику и подорвать уверенность людей.

Иран действует так же как и Россия. Буквально недавно Иран ударил по израильской больнице,

– отметил Дептула.

Стоит понимать, что у Ирана достаточно значительный арсенал, где есть более 1000 единиц различных ракет. При этом, по официальным данным Израиля, им якобы удалось уничтожить треть пусковых установок баллистических ракет Ирана. Этот показатель будет расти.

По мнению Дептулы, Иран со временем просто исчерпает свои запасы ракет. А их объекты стали менее защищенными из-за того, что Израиль нанес существенный удар по тамошней ПВО.

Есть все признаки, которые указывают, что Израиль постепенно, но уверенно получает верх в этой сложной и затяжной кампании. А в течение нескольких недель Иран потеряет почти все возможности для ведения агрессивных действий против Израиля,

– считает военный.

Добавим, недавно Соединенные Штаты нанесли удар по ядерной инфраструктуре Ирана. К примеру, как сообщают СМИ, объект в Фордо получил значительные повреждения, но не был уничтожен. Кроме того, Иран якобы смог вывезти часть оборудования и запасы урана. Там готовят ответ на удары США. Под удар могут попасть базы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии.