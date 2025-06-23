Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула, зауваживши, що існує велика різниця між тим, як діє Ізраїль та Іран. Останні спеціально запускають ракети по цивільному населенню.

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Хто зрештою програє

Як наголосив Дептула, Іран робить все те саме з ракетними ударами, що й Росія у війні проти України. Обоє тероризують цивільне населення, аби посіяти паніку та підірвати впевненість людей.

Іран діє так само як і Росія. Буквально нещодавно Іран вдарив по ізраїльській лікарні,

– зазначив Дептула.

Варто розуміти, що в Ірану досить значний арсенал, де є більш ніж 1000 одиниць різних ракет. При цьому, за офіційними даними Ізраїлю, їм буцімто вдалося знищити третину пускових установок балістичних ракет Ірану. Цей показник буде рости.

На думку Дептули, Іран з часом просто вичерпає свої запаси ракет. А їхні об'єкти стали менш захищеними через те, що Ізраїль завдав суттєвого удару по тамтешній ППО.

Є всі ознаки, які вказують, що Ізраїль поступово, але впевнено отримує верх у цій складній та затяжній кампанії. А упродовж кількох тижнів Іран втратить майже усі можливості для ведення агресивних дій проти Ізраїлю,

– вважає військовий.

Додамо, нещодавно Сполучені Штати завдали удару по ядерній інфраструктурі Ірану. До прикладу, як повідомляють ЗМІ, об'єкт у Фордо зазнав значних пошкоджень, але не був знищений. Окрім того, Іран нібито зміг вивезти частину обладнання та запаси урану. Там готують відповідь на удари США. Під удар можуть потрапити бази Сполучених Штатів в Іраку та Сирії.