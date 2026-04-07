Иран предлагает план по 10 пунктам по прекращению войны с США и Израилем, – NYT

Уже 7 апреля пройдет дедлайн, выдвинутый Трампом Ирана для заключения соглашения. За считанные часы до этого Тегеран передал через Пакистан 10-точечный план завершения войны с США и Израилем.

Иранское предложение включает гарантии отсутствия новых атак на Иран., прекращение израильских ударов по "Хезболлу" в Ливане и отмена всех санкций. Об этом пишет The New York Times.

Спасет ли 10-точечный план Ирана от эскалации войны?

В ответ Тегеран согласился бы снять фактическую блокаду ключевого морского пути через Ормузский пролив. Также он планирует ввести плату примерно в 2 миллиона долларов за проход каждого судна, которую будет делить с Оманом. Тегеран планирует использовать свою долю средств для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате ударов США и Израиля, вместо того, чтобы требовать прямых компенсаций.

Комментируя иранский план, Трамп заявил: "Это значимое предложение. Это значительный шаг", но добавил: "Этого недостаточно".

Иранские государственные СМИ заявили, что предложение не предполагает прекращения огня и настаивает на полном завершении войны на условиях Тегерана. В Иране считают, имеющие сильные позиции на переговорах и говорят о своем "превосходстве в войне".

Иранские лидеры чувствуют уверенность после блокирования большинства судоходства в Ормузском проливе и сбивания американского истребителя F-15E (хотя США спасли обоих пилотов).

Хотя полный текст предложения не обнародовали, известно, что она содержит механизм безопасного прохода через Ормузский пролив, требования об отмене санкций, возобновление инфраструктуры и прекращение региональных боевых действий.

Напомним, что 24 марта США передали Ирану через Пакистан собственный 15-пунктовый план завершения войны. Иран отклонил его и предложил альтернативные условия, часть из которых повторил в новом предложении.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал предыдущее американское предложение "чрезмерным", необычной и нелогичной".

