Геополитика Ближний Восток Иран предлагает план по 10 пунктам по прекращению войны с США и Израилем, – NYT
7 апреля, 08:35
Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Иран передал 10-точечный план завершения войны с США и Израилем.

  • Он включает в себя гарантии отсутствия новых атак на Иран и отмену санкций.

     

Уже 7 апреля пройдет дедлайн, выдвинутый Трампом Ирана для заключения соглашения. За считанные часы до этого Тегеран передал через Пакистан 10-точечный план завершения войны с США и Израилем.

Иранское предложение включает гарантии отсутствия новых атак на Иран., прекращение израильских ударов по "Хезболлу" в Ливане и отмена всех санкций. Об этом пишет The New York Times.

Спасет ли 10-точечный план Ирана от эскалации войны?

В ответ Тегеран согласился бы снять фактическую блокаду ключевого морского пути через Ормузский пролив. Также он планирует ввести плату примерно в 2 миллиона долларов за проход каждого судна, которую будет делить с Оманом. Тегеран планирует использовать свою долю средств для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате ударов США и Израиля, вместо того, чтобы требовать прямых компенсаций.

Комментируя иранский план, Трамп заявил: "Это значимое предложение. Это значительный шаг", но добавил: "Этого недостаточно".

Иранские государственные СМИ заявили, что предложение не предполагает прекращения огня и настаивает на полном завершении войны на условиях Тегерана. В Иране считают, имеющие сильные позиции на переговорах и говорят о своем "превосходстве в войне".

Иранские лидеры чувствуют уверенность после блокирования большинства судоходства в Ормузском проливе и сбивания американского истребителя F-15E (хотя США спасли обоих пилотов).

Хотя полный текст предложения не обнародовали, известно, что она содержит механизм безопасного прохода через Ормузский пролив, требования об отмене санкций, возобновление инфраструктуры и прекращение региональных боевых действий.

Напомним, что 24 марта США передали Ирану через Пакистан собственный 15-пунктовый план завершения войны. Иран отклонил его и предложил альтернативные условия, часть из которых повторил в новом предложении.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал предыдущее американское предложение "чрезмерным", необычной и нелогичной".

Что этому предшествовало?

  • В последние недели Трамп угрожал нанести удары по критической гражданской инфраструктуре Ирана– мостах и электростанциях– если Тегеран не откроет Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов транспортировки нефти и газа.

  • Эксперты по международному праву считают удары по гражданской инфраструктуре военным преступлением. Впрочем, президент США намекнул, что не переживает этим.

  • На пресс-конференции в Белом доме Трамп повторил, что если его требования не будут выполнены до 20:00 7 апреля по восточному времени США, он прикажет нанести масштабные новые авиаудары по Ирану. "Им понадобится 100 лет, чтобы восстановиться",– заявил политик.

  • До завершения дедлайна, выставленного Трампом, оставалось немного времени, когда США и Иран пытались договориться о 45-дневном перемирии. Переговоры велись через посредников в Пакистане, Египет и Турция.

  • Соглашение, которую предлагали посредники, предполагала два этапа : 45-дневное перемирие, во время которого должны договориться о завершении войны, и окончательное соглашение, которая должна привести к полному открытию Ормузского пролива и решению вопроса высокообогащенного урана Ирана.

  • Президент Дональд Трамп отказался подписать план 45-дневного прекращения огня в Иране, разработан международными посредниками. Иран тоже отверг это предложение.