Иран предлагает план по 10 пунктам по прекращению войны с США и Израилем, – NYT
- Иран передал 10-точечный план завершения войны с США и Израилем.
Он включает в себя гарантии отсутствия новых атак на Иран и отмену санкций.
Уже 7 апреля пройдет дедлайн, выдвинутый Трампом Ирана для заключения соглашения. За считанные часы до этого Тегеран передал через Пакистан 10-точечный план завершения войны с США и Израилем.
Иранское предложение включает гарантии отсутствия новых атак на Иран., прекращение израильских ударов по "Хезболлу" в Ливане и отмена всех санкций. Об этом пишет The New York Times.
Спасет ли 10-точечный план Ирана от эскалации войны?
В ответ Тегеран согласился бы снять фактическую блокаду ключевого морского пути через Ормузский пролив. Также он планирует ввести плату примерно в 2 миллиона долларов за проход каждого судна, которую будет делить с Оманом. Тегеран планирует использовать свою долю средств для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате ударов США и Израиля, вместо того, чтобы требовать прямых компенсаций.
Комментируя иранский план, Трамп заявил: "Это значимое предложение. Это значительный шаг", но добавил: "Этого недостаточно".
Иранские государственные СМИ заявили, что предложение не предполагает прекращения огня и настаивает на полном завершении войны на условиях Тегерана. В Иране считают, имеющие сильные позиции на переговорах и говорят о своем "превосходстве в войне".
Иранские лидеры чувствуют уверенность после блокирования большинства судоходства в Ормузском проливе и сбивания американского истребителя F-15E (хотя США спасли обоих пилотов).
Хотя полный текст предложения не обнародовали, известно, что она содержит механизм безопасного прохода через Ормузский пролив, требования об отмене санкций, возобновление инфраструктуры и прекращение региональных боевых действий.
Напомним, что 24 марта США передали Ирану через Пакистан собственный 15-пунктовый план завершения войны. Иран отклонил его и предложил альтернативные условия, часть из которых повторил в новом предложении.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал предыдущее американское предложение "чрезмерным", необычной и нелогичной".
Что этому предшествовало?
В последние недели Трамп угрожал нанести удары по критической гражданской инфраструктуре Ирана– мостах и электростанциях– если Тегеран не откроет Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов транспортировки нефти и газа.
Эксперты по международному праву считают удары по гражданской инфраструктуре военным преступлением. Впрочем, президент США намекнул, что не переживает этим.
На пресс-конференции в Белом доме Трамп повторил, что если его требования не будут выполнены до 20:00 7 апреля по восточному времени США, он прикажет нанести масштабные новые авиаудары по Ирану. "Им понадобится 100 лет, чтобы восстановиться",– заявил политик.
До завершения дедлайна, выставленного Трампом, оставалось немного времени, когда США и Иран пытались договориться о 45-дневном перемирии. Переговоры велись через посредников в Пакистане, Египет и Турция.
Соглашение, которую предлагали посредники, предполагала два этапа : 45-дневное перемирие, во время которого должны договориться о завершении войны, и окончательное соглашение, которая должна привести к полному открытию Ормузского пролива и решению вопроса высокообогащенного урана Ирана.
Президент Дональд Трамп отказался подписать план 45-дневного прекращения огня в Иране, разработан международными посредниками. Иран тоже отверг это предложение.