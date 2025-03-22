Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

К теме Самое слабое место Путина: что может помешать России вести войну

Чего же на самом деле хочет добиться Путин от мира

Автор материала пишет, что Путин и несколько его надежных союзников вышли из остатков КГБ, разведывательного бюро советских времен. Они никогда не забывали унижения от распада Советского Союза и недовольны тем, каким стал мир с тех пор.

Российский диктатор пришел к власти во время хаоса 1990-х годов, когда российская экономика потерпела крах, и ее пришлось спасать Международному валютному фонду и Всемирному банку – еще одно унижение для представителей бывшей "сверхдержавы".

Но с 2000 года, когда Путин стал президентом, постоянный рост цен на нефть сделал Россию и многих ее граждан богаче, чем когда-либо прежде. Поэтому Москва имела голос в мире, и даже была приглашена в группу крупнейших экономик мира – G8.

Однако этого для российского президента было недостаточно, сказала Кристин Берзина, руководитель Немецкого фонда Маршала США.

Путин был рад отбросить все это ради высших геополитических целей,

– объяснила она.

Россию исключили из "Большой восьмерки", подвергли санкциям и ограничили действия на мировой арене из-за агрессии против Украины в 2014 году. Берзина сказала, что для России никогда не было достаточно быть "восьмой в G8".

"Это не работает в рамках понимания Россией собственной исключительности. Это – крупнейшая страна в мире, самая богатая на природные ресурсы, поэтому как она может просто быть одним из игроков?" – сказала эксперт.

Чтобы понять, чего Путин хочет от текущих переговоров с США, важно помнить, что обе стороны разговаривают из-за того, что Соединенные Штаты изменили политику с приходом Дональда Трампа, а не из-за фундаментального изменения российского мышления.

Трамп хочет скорейшего окончания войны в Украине, даже если это будет означать дальнейшие территориальные потери для Украины. Путин, в свою очередь, мало что потеряет от разговоров.

Президент США утверждал, что "Россия держит все карты" в войне с Украиной, но последние два года фронт в основном зашел в тупик.

Путин вошел в Украину, думая, что это будет легкая, быстрая операция. Через 3 года он контролирует 20% Украины, но ужасной ценой. Россияне, по сути, проигрывают, но и украинцы теряют быстро свои способности к обороне,

– сказал ведущий аналитик по вопросам России Марк Галеотти.

По его словам, для Путина и людей вокруг него стремление Трампа к прекращению огня просто дает возможность получить быстрые победы, несмотря на долгосрочные цели.

"Путин – оппортунист. Ему нравится создавать динамические, хаотические ситуации, которые создают множество возможностей. Затем он может просто выбрать, какая возможность ему нравится, и он может изменить свое мнение", – сказал Галеотти.

Какие долгосрочные планы у Путина сейчас

В Кремле четко дали понять миру, что их долгосрочные цели не изменились. Даже когда российские официальные лица говорят о желании мира, они продолжают настаивать на том, что "коренные причины" войны в Украине должны быть "устранены".

По мнению Кремля, эти "первопричины" заключаются в суверенитете Украины и ее демократически избранном президенте Владимире Зеленском, а также в расширении НАТО на восток за последние 30 лет.

Путин приказал начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, чтобы изменить режим в Киеве, планируя установить промосковское правительство. Его целью было превратить Украину в вассальное государство вроде Беларуси и не дать ей в будущем вступить в Евросоюз и НАТО.

Он не достиг этой цели, используя военную силу, но это не значит, что он отказался от нее. Зато российский диктатор может попытаться достичь этого другими средствами, в частности через вмешательство в украинские выборы, которые состоятся после окончания войны.

Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс отвергли идею, что Украина может в ближайшее время присоединиться к НАТО, и Путин попросил США взять на себя обязательства, что это не станет частью любого соглашения о прекращении огня.

Но эксперт Кристин Берзина сказала, что европейские союзники Украины не купятся на обещания Путина, что он прекратит воевать, если Украина станет "нейтральной". К тому же многие в Европе признают, что у России может возникнуть в будущем желание повторной агрессии против Украины или других государств.

Почему для Путина является личным вопрос противостояния с Западом

Андрей Солдатов, российский журналист-расследователь и эксперт по вопросам безопасности, который живет в Лондоне, сказал, что Путин и его помощники верят, что они могут "попытаться вытянуть что-то из Трампа прямо сейчас".

"Они думают, что могут выиграть некоторые тактические битвы, но эта победа не даст им того, чего они действительно хотят, то есть полной перестройки механизмов безопасности в Европе", – сказал он.

Солдатов также подчеркнул, что для Кремля война прежде всего продолжается не с Украиной, а с Западом, и многие люди в Москве на самом деле не верят, что они смогут достичь какой-либо длительной сделки с США.

Это очень личный (вопрос – 24 Канал) для них (окружение Путина – 24 Канал), потому что все они были молодыми офицерами КГБ, когда потеряли свой социальный статус, место в российском обществе, страну, которую сейчас описывают в ярких красках, и это было очень унизительно,

– объяснил Солдатов.

Он также подчеркнул, что кремлевские чиновники действительно верят, что Запад "веками стремился к полному уничтожению и покорению России".

Путин также сформулировал свой план в отношении Украины в рамках собственной – неточной – интерпретации истории, которая выходит далеко за пределы распада Советского Союза. Путин часто утверждал, что Украина не является настоящей страной, а частью большой "исторической России".

Глава Кремля также часто обращался к религиозной тематике России в поддержку своего плана. Однако это не является новинкой, ведь к этому нарративу обращались еще и императоры рода Романовых, которые подобным способом пытались присоединить Украину к своей территории.

Главное желание российского диктатора заключается в том, чтобы вернуть Россию на мировую арену, создав клин между Европой и США и объединившись с другими противниками Запада.

"Россия хочет быть за всеми важными столами переговоров – поэтому что бы ни было дальше, возможно, это не обязательно будет означать захват территорий в Европе, но я думаю, что Москва хочет играть главную роль в более мощном блоке, в котором она видит Китай, Иран и другие государства, что будет готовым разрушать и дестабилизировать ситуацию в мире", – сказала Моника Уайт, доцент кафедры российских и славянских студий университета Ноттингема.

Поэтому Путин четко убежден, что Россия – крупнейшая страна в мире по территории – должна участвовать в управлении миром.