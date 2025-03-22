Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал CNN.

До теми Найслабше місце Путіна: що може завадити Росії вести війну

Чого ж насправді прагне домогтися Путін від світу

Авторка матеріалу пише, що Путін і кілька його надійних союзників вийшли із залишків КДБ, розвідувального бюро радянських часів. Вони ніколи не забували приниження від розпаду Радянського Союзу і не задоволені тим, яким став світ відтоді.

Російський диктатор прийшов до влади під час хаосу 1990-х років, коли російська економіка зазнала краху, і її довелося рятувати Міжнародному валютному фонду та Світовому банку – ще одне приниження для представників колишньої "наддержави".

Але з 2000 року, коли Путін став президентом, постійне зростання цін на нафту зробило Росію та багатьох її громадян багатшими, ніж будь-коли раніше. Тож Москва мала голос у світі, і навіть була запрошена до групи найбільших економік світу – G8.

Однак цього для російського президента було недостатньо, сказала Крістін Берзіна, керівниця Німецького фонду Маршала США.

Путін був радий відкинути все це заради вищих геополітичних цілей,

– пояснила вона.

Росію виключили з "Великої вісімки", піддали санкціям та обмежили дії на світовій арені через агресію проти України у 2014 році. Берзіна сказала, що для Росії ніколи не було достатньо бути "восьмою в G8".

"Це не працює в межах розуміння Росією власної винятковості. Це – найбільша країна у світі, найбагатша на природні ресурси, тож як вона може просто бути одним із гравців?" – сказала експертка.

Щоб зрозуміти, чого Путін хоче від поточних переговорів зі США, важливо пам'ятати, що обидві сторони розмовляють через те, що Сполучені Штати змінили політику з приходом Дональда Трампа, а не через фундаментальну зміну російського мислення.

Трамп хоче якнайшвидшого закінчення війни в Україні, навіть якщо це означатиме подальші територіальні втрати для України. Путін же, своєю чергою, мало що втратить від розмов.

Президент США стверджував, що "Росія тримає всі карти" у війні з Україною, але останні два роки фронт здебільшого зайшов у глухий кут.

Путін увійшов в Україну, думаючи, що це буде легка, швидка операція. Через 3 роки він контролює 20% України, але жахливою ціною. Росіяни, по суті, програють, але й українці втрачають швидко свої спроможності до оборони,

– сказав провідний аналітик з питань Росії Марк Галеотті.

За його словами, для Путіна та людей навколо нього прагнення Трампа до припинення вогню просто дає можливість отримати швидкі перемоги, попри довгострокові цілі.

"Путін – опортуніст. Йому подобається створювати динамічні, хаотичні ситуації, які створюють безліч можливостей. Потім він може просто вибрати, яка можливість йому подобається, і він може змінити свою думку", – сказав Галеотті.

Які довгострокові плани у Путіна зараз

У Кремлі чітко дали зрозуміти світу, що їхні довгострокові цілі не змінилися. Навіть коли російські офіційні особи говорять про бажання миру, вони продовжують наполягати на тому, що "корінні причини" війни в Україні мають бути "усунені".

На думку Кремля, ці "першопричини" полягають у суверенітеті України та її демократично обраному президенті Володимирі Зеленському, а також у розширенні НАТО на схід за останні 30 років.

Путін наказав почати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, щоб змінити режим у Києві, планувавши встановити промосковський уряд. Його метою було перетворити Україну на васальну державу на зразок Білорусі та не дати їй у майбутньому вступити до Євросоюзу та НАТО.

Він не досяг цієї мети, використовуючи військову силу, але це не означає, що він відмовився від неї. Натомість російський диктатор може спробувати досягти цього іншими засобами, зокрема через втручання в українські вибори, які відбудуться після закінчення війни.

Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс відкинули ідею про те, що Україна може найближчим часом приєднатися до НАТО, і Путін попросив США взяти на себе зобов'язання, що це не стане частиною будь-якої угоди про припинення вогню.

Але експертка Крістін Берзіна сказала, що європейські союзники України не купляться на обіцянки Путіна, що він припинить воювати, якщо Україна стане "нейтральною". До того ж багато хто у Європі визнає, що у Росії може виникнути у майбутньому бажання повторної агресії проти України чи інших держав.

Чому для Путіна є особистим питання протистояння з Заходом

Андрій Солдатов, російський журналіст-розслідувач і експерт з питань безпеки, який живе у Лондоні, сказав, що Путін і його помічники вірять, що вони можуть "спробувати витягнути щось з Трампа прямо зараз".

"Вони думають, що можуть виграти деякі тактичні битви, але ця перемога не дасть їм того, чого вони справді хочуть, тобто повної перебудови механізмів безпеки в Європі", – сказав він.

Солдатов також підкреслив, що для Кремля війна передусім триває не з Україною, а з Заходом, і багато людей у ​​Москві насправді не вірять, що вони зможуть досягнути будь-якої тривалої угоди зі США.

Це дуже особисте (питання – 24 Канал) для них (оточення Путіна – 24 Канал), тому що всі вони були молодими офіцерами КДБ, коли втратили свій соціальний статус, місце в російському суспільстві, країну, яку зараз описують у яскравих фарбах, і це було надзвичайно принизливо,

– пояснив Солдатов.

Він також підкреслив, що кремлівські посадовці дійсно вірять, що Захід "століттями прагнув до повного знищення та підкорення Росії".

Путін також сформулював свій план щодо України в межах власної – неточної – інтерпретації історії, яка виходить далеко за межі розпаду Радянського Союзу. Путін часто стверджував, що Україна не є справжньою країною, а частиною великої "історичної Росії".

Глава Кремля також часто звертався до релігійної тематики Росії на підтримку свого плану. Однак це не є новинкою, адже до цього наративу зверталися ще й імператори роду Романових, які подібним способом намагалися приєднати Україну до своєї території.

Головне бажання російського диктатора полягає в тому, щоб повернути Росію на світову арену, створивши клин між Європою та США та об'єднавшись з іншими супротивниками Заходу.

"Росія хоче бути за всіма важливими столами переговорів – тому що б не було далі, можливо, це не обов'язково означатиме захоплення територій у Європі, але я думаю, що Москва хоче відігравати головну роль у більш потужному блоці, у якому вона бачить Китай, Іран та інші держави, що буде готовим руйнувати та дестабілізувати ситуацію у світі", – сказала Моніка Вайт, доцент кафедри російських і слов'янських студій університету Ноттінгема.

Тож Путін чітко переконаний, що Росія – найбільша країна у світі за територією – повинна брати участь в управлінні світом.