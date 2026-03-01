Военная операция будет продолжаться, пока мы не достигнем всех ее целей, – Трамп призвал КСИР сдаться

Дональд Трамп заявил, что операция США в Иране может продлиться около четырех недель. Американский лидер призвал сторонников действующего иранского режима сложить оружие.

Президент США сделал ряд заявлений по итогам второго дня американской кампании против Ирана.

Что сказал Трамп об операции США в Иране?

По словам Трампа, боевые операции продолжаются в полном объеме. Они будут продолжаться до тех пор, пока США не достигнут всех поставленных целей. А цели, уточнил политик, являются "очень серьезными".

Президент США призвал КСИР, иранские вооруженные силы и полицию сложить оружие. Если они сдадутся, тогда получат полную амнистию. А если нет – их будет ждать неминуемая гибель.

Отдельно Трамп обратился ко всем иранским патриотам – противникам действующего режима. Он посоветовал им воспользоваться моментом, проявить решимость и вернуть страну. "Америка с вами. Я дал вам обещание – и я его выполняю. Остальное зависит от вас. Мы будем рядом, чтобы помочь", – подчеркнул президент.

Напомним, что когда в Иране массовые протесты против власти были в самом разгаре, Дональд Трамп пообещал иранскому народу помочь. Впрочем, тогда это оказалось лишь словами. Администрация американского президента решила снова попытаться договориться с Ираном по ядерной программе путем переговоров.

