Речь идет о войне в Украине и в секторе Газа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Почему Трампу не удалось достичь прогресса в окончании войны в Украине?

Старший научный сотрудник по предотвращению конфликтов в Совете по международным отношениям Пол Стерс считает, что инициативы Трампа достойны похвалы. Однако в то же время отмечает, что его подход во многом был "несистематическим и ситуативным".

Стерс объясняет, что посредничество в достижении прекращения огня – это не то же, что построение прочного мира, ведь последнее обычно требует длительных и кропотливых дипломатических усилий.

И хотя второй срок Трампа только начинается, бывшие чиновники и внеправительственные эксперты говорят, что стиль ведения переговоров президента уже сформировался. Он во многом определяется личными отношениями с мировыми лидерами и угрозами применить экономическое давление или даже силу в случае отказа.

Этот стиль также отражает нетерпение Трампа в отношении длительных переговоров, направленных на устранение фундаментальных причин самых острых конфликтов в мире, и сосредоточенность на попытках добиться прекращения огня.

Есть разница между прекращением огня и паузами и прекращением войн. Первый прекращает боевые действия, второй разбирается с причинами конфликта и заключает соглашения, которые решают разногласия – или по крайней мере побуждает обе стороны скорректировать свои подходы и производит modus vivendi (согласие сторон – 24 Канал),

– заявил Деннис Росс, высокопоставленный чиновник по вопросам мира на Ближнем Востоке.

Сейчас основное внимание в политике Трампа в отношении Украины уделяется тому, готов ли Белый дом сделать жесткие шаги в соответствии со своими все более жесткими заявлениями.

Дэниел Фрид, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, который также был послом США в Польше считает, что риторика движется в правильном направлении. Однако цели еще не удалось достичь.

В издании напоминают, что на этой неделе Трамп пригрозил ввести высокие пошлины для стран, которые торгуют с Россией, таких как Индия, чтобы попытаться повлиять на Путина. Он также согласился с тем, что США могут продать европейским странам противоракетные системы Patriot и другие системы вооружения для Украины.

Однако американский лидер также время от времени размышлял о том, чтобы умыть руки от урегулирования войны, и некоторые из союзников президента не уверены, насколько твердо Белый дом готов занимать позицию в отношении России в долгосрочной перспективе.

Кроме этого, Трамп неоднократно сетовал, что его дипломатические усилия не привели к международному признанию, которого бывший президент Барак Обама добился в 2009 году за свои "исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами".

В WSJ подчеркивают, что это стремление, которому некоторые из партнеров Трампа по переговорам подыгрывали, стремясь укрепить связи с Белым домом, и которое другие страны игнорировали на свой страх и риск, вносит новую переменную в и без того сложную дипломатическую систему.