Об этом американский лидер рассказал во время общения с представителями СМИ.

Что сказал Трамп о войне в Украине?

Журналист прямо спросил, почему раздаются призывы к смене украинского руководства и обвинения в адрес Киева, если полномасштабную войну начал именно Владимир Путин.

В ответ Дональд Трамп отметил, что располагает непубличными фактами о разворачивающихся событиях.

Ну, знаете, я знаю подробности, хорошо? И в какой-то момент я обнародую эти подробности. Но меня ничего не волнует, кроме одного: я хочу, чтобы эта война наконец закончилась,

– подчеркнул он.

Трамп обратил внимание на масштаб человеческих потерь среди военных в зоне боевых действий. По его словам, в среднем ежемесячно гибнут 25 тысяч военнослужащих, а в течение прошлого месяца потери якобы составили 32 тысячи бойцов.

Он добавил, что ведет переговоры с лидерами обоих государств с целью прекращения конфликта.

И я думаю, что оба лидера – я веду переговоры с ними обоими – тоже хотят, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что она закончится. Это все, что меня волнует. Я хочу, чтобы эта война закончилась,

– отметил он.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Дональд Трамп уверял, что Владимир Путин стремится заключить мирное соглашение сильнее, чем украинская сторона, и подчеркивал намерение склонить оба руководства к компромиссу.

Кроме того, 10 октября президент США ДональдТрамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании завершать войну и заявил, что украинский лидер якобы создает проблемы для всего мира из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По мнению Трампа, Зеленский мог бы уже неоднократно прекратить боевые действия, однако не хочет этого делать. Американский президент также заявил, что Украине нужен новый глава государства, который сможет договориться о мирном соглашении.