Про це американський лідер розповів під час спілкування із медіа.

Що сказав Трамп про війну в Україну?

Журналіст прямо запитав, чому лунають заклики до зміни українського керівництва та звинувачення на адресу Києва, якщо повномасштабну війну розпочав саме Володимир Путін.

У відповідь Дональд Трамп зазначив, що володіє непублічними фактами стосовно подій, які розгортаються.

Ну, знаєте, я знаю подробиці, добре? І в якийсь момент я оприлюдню ці подробиці. Але мене нічого не хвилює, крім одного: я хочу, щоб ця війна нарешті закінчилася,

– підкреслив він.

Трамп звернув увагу на масштаб людських втрат серед військових у зоні бойових дій. За його словами, в середньому щомісяця гинуть 25 тисяч військовослужбовців, а протягом минулого місяця втрати нібито становили 32 тисячі бійців.

Він додав, що веде переговори з очільниками обох держав задля завершення протистояння.

І я думаю, що обидва лідери – я веду переговори з ними обома – теж хочуть, щоб ця війна закінчилася. І я думаю, що вона закінчиться. Це все, що мене хвилює. Я хочу, щоб ця війна закінчилася,

– зазначив він.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше Дональд Трамп запевняв, що Володимир Путін прагне укласти мирну угоду сильніше за українську сторону, та наголошував на намірі схилити обидва керівництва до компромісу.

Крім того, 10 жовтня президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну та заявив, що український лідер нібито створює проблеми для всього світу через удари по російських нафтопереробних заводах. На думку Трампа, Зеленський міг би вже неодноразово припинити бойові дії, однак не хоче цього робити. Американський президент також заявив, що Україні потрібен новий глава держави, який зможе домовитися про мирну угоду.