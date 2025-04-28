"Издевательство над миром": в Южной Корее отреагировали на признание КНДР ее солдат в России
- КНДР впервые признала отправку войск для поддержки России в войне против Украины, что вызвало осуждение со стороны Южной Кореи как нарушение международных норм.
- Южная Корея призвала Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, которое подрывает международную стабильность.
КНДР впервые признала, что отправила свои войска для поддержки России в войне против Украины. На это отреагировали в Южной Корее, заявив, что это является серьезным нарушением международных норм.
Южная Корея осудила первое публичное признание КНДР факта отправки войск в поддержку России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.
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Южная Корея осуждает КНДР за участие в войне против Украины
В субботу, 26 апреля, центральное информационное агентство Кореи (KCNA) подтвердило, что Северная Корея отправила войска в поддержку России в войне против Украины. Там заявили, что отправка войск была осуществлена "по приказу" лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.
В министерстве иностранных дел Южной Кореи отметили, что КНДР признали преступный акт.
Публично признав факт направления войск и одновременно утверждая, что они действуют в полном соответствии с международным правом, Северная Корея снова насмехается над международным сообществом. Мы решительно осуждаем это действие,
– говорится в заявлении МИД.
В Южной Корее добавили, что отправка войск КНДР вместе с широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, является серьезным нарушением международных норм, в частности Устава ООН и резолюции Совета Безопасности ООН.
Правительство Южной Кореи призвало Россию и КНДР "немедленно прекратить свое незаконное военное сотрудничество". Там также заявили, что это сотрудничество подрывает мир и стабильность Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
К слову, в Госдепе США также отреагировали на признание Северной Кореи. Представитель призвал КНДР прекратить развертывание своих войск в России. В Вашингтоне обеспокоены прямой вовлеченностью КНДР в войне против Украины.