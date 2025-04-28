Южная Корея осудила первое публичное признание КНДР факта отправки войск в поддержку России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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Южная Корея осуждает КНДР за участие в войне против Украины

В субботу, 26 апреля, центральное информационное агентство Кореи (KCNA) подтвердило, что Северная Корея отправила войска в поддержку России в войне против Украины. Там заявили, что отправка войск была осуществлена "по приказу" лидера КНДР Ким Чен Ына в соответствии с договором о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой.

В министерстве иностранных дел Южной Кореи отметили, что КНДР признали преступный акт.

Публично признав факт направления войск и одновременно утверждая, что они действуют в полном соответствии с международным правом, Северная Корея снова насмехается над международным сообществом. Мы решительно осуждаем это действие,

– говорится в заявлении МИД.

В Южной Корее добавили, что отправка войск КНДР вместе с широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, является серьезным нарушением международных норм, в частности Устава ООН и резолюции Совета Безопасности ООН.

Правительство Южной Кореи призвало Россию и КНДР "немедленно прекратить свое незаконное военное сотрудничество". Там также заявили, что это сотрудничество подрывает мир и стабильность Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

К слову, в Госдепе США также отреагировали на признание Северной Кореи. Представитель призвал КНДР прекратить развертывание своих войск в России. В Вашингтоне обеспокоены прямой вовлеченностью КНДР в войне против Украины.