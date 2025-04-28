Південна Корея засудила перше публічне визнання КНДР факту відправлення військ на підтримку Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yonhap.

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Південна Корея засуджує КНДР за участь у війні проти України

У суботу, 26 квітня, центральне інформаційне агентство Кореї (KCNA) підтвердило, що Північна Корея відправила війська на підтримку Росії у війні проти України. Там заявили, що відправлення військ було здійснене "за наказом" лідера КНДР Кім Чен Ина відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

У міністерстві закордонних справ Південної Кореї зауважили, що КНДР визнали злочинний акт.

Публічно визнавши факт направлення військ і водночас стверджуючи, що вони діють у повній відповідності до міжнародного права, Північна Корея знову глузує з міжнародної спільноти. Ми рішуче засуджуємо цю дію,

– йдеться у заяві МЗС.

У Південній Кореї додали, що відправка військ КНДР разом із ширшою військовою співпрацею між Росією та Північною Кореєю, є серйозним порушенням міжнародних норм, зокрема Статуту ООН і резолюції Ради Безпеки ООН.

Уряд Південної Кореї закликав Росію та КНДР "негайно припинити свою незаконну військову співпрацю". Там також заявили, що ця співпраця підриває мир і стабільність Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

До слова, у Держдепі США також відреагували на визнання Північної Кореї. Речник закликав КНДР припинити розгортання своїх військ у Росії. У Вашингтоні стурбовані прямою залученістю КНДР у війні проти України.