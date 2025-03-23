Волц заявил, что прекращение огня уже якобы действует: как такие сообщения угрожают Украине

Советник президента США по нацбезопасности Майк Волц сделал странное заявление о том, что договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины уже начали действовать. Они якобы вступили в силу сразу после разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта. Однако за последние дни враг неоднократно обстреливал украинскую гражданскую инфраструктуру.

Политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что очередным свидетельством нарушения перемирия стал обстрел Киева ночью 23 марта, в результате которого есть жертвы и значительные разрушения. Также Волц заявил, что с Россией обсуждался вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей, которое является одной из мер "укрепления доверия" между Вашингтоном и Москвой.

К теме Путин – жесткий человек, у нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело, – Волц

Они продолжают это делать

Чаленко провел аналогию с заявлением Волца и высказываниями Путина, а затем у Трампа о том, что якобы украинские войска попали в засаду в Курской области.

В то же время Центральное разведывательное управление США опровергло информацию, о вероятном окружении ВСУ на Курщине.

Соответственно ЦРУ предоставляет президенту США корректную информацию, а тот, очевидно, желая как можно быстрее ускорить переговорный процесс, сознательно закрывает глаза на подобные вещи,

– предположил он.

Однако так нельзя поступать, потому что это жизни людей. Ночью 23 марта россияне атаковали Киев. Один из дронов разрушил здание в промышленной зоне Киева, которое, по его словами, расположено на расстоянии менее одного километра от одного из основных энергетических объектов столицы.

Обратите внимание! В результате атаки на Киев 23 марта погибли три человека, в том числе пятилетняя девочка.

"Это о том, что россияне якобы не стреляют. Но они продолжают это делать. Исключительно благодаря работе ПВО и украинским мобильным огневым группам, врагу не удается достигать результатов", – подчеркнул политолог.

Если бы российская сторона действительно хотела показать свою направленность на завершение активной фазы войны, то она могла бы начать вывод собственных сил с территории Украины. Понятно, что в нынешней ситуации она этого не будет делать. Тогда Россия могла хотя бы ограничить атаки по большей территории тыловой Украины.

Однако россияне используют это сейчас для того, чтобы дополнительно давить на украинскую сторону и, можно предположить, на американскую. Кремль хочет еще больше выжать из США уважительной риторики, когда Путина полностью перезагружают и делают укол геополитического ботокса и омоложения,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

В сегодняшней ситуации, по его мнению, для Украины это критично, потому что информационная политика – это один из элементов защиты Украины.

Политолог добавил, что когда правду заменяют нарративами, которые не соответствуют действительности, в этом есть огромные риски. Однако мы должны следовать реалиям, а не кем-то написанному сценарию, не учитывающему реальное развертывание ситуации на местах.

Напомним, что после телефонного разговора президента США и главы Кремля, Путин согласился на частичное перемирие и приказал военным прекратить удары по энергетическим объектам Украины. Однако Россия продолжила обстрелы нашей страны.

Однако советник по нацбезопасности Майк Волц уверен, что "прекращение ударов по воздушной (вероятно, энергетической – 24 Канал) инфраструктуре уже действует", и было введено сразу после разговора Трампа с Путиным".