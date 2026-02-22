Украина устроила России воздушную блокаду боевых действий на ВОТ, – ISW
- Украинские военные нанесли удары по российским военным объектам на оккупированных территориях, в частности по кораблям и самолетам.
- Институт изучения войны отмечает значительное увеличение ударов средней дальности по российским объектам с декабря 2025 года, а также отмечает "воздушную блокаду" боевых действий для врага на фронте.
Украинские военные продолжают наносить удары по российским военным объектам на временно оккупированных территориях. Сейчас можно говорить о формировании своеобразной "воздушной блокады" боевых действий на ВОТ.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Что ISW пишет о "воздушной блокаде" боевых действий на ВОТ?
По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 21 февраля украинские военные поразили 2 российских пограничных патрульных корабля проекта 22460 "Охотник" вблизи оккупированного Инкермана в Крыму. Цели были расположены примерно в 237 километрах от линии фронта.
Кроме того, на авиаремонтном заводе в Евпатории, который расположен примерно в 165 километрах от линии соприкосновения, Силы обороны поразили 2 самолета-амфибии Бе-12.
Потери понесли и российские силы на материковой части Украины.
Украинские защитники нанесли удары по:
- реактивной системе залпового огня "Торнадо" вблизи оккупированной Астраханки в Запорожье (примерно в 61 километре от линии фронта);
- складу материально-технических ресурсов в Пологах (около десяти километров от фронта);
- складу горюче-смазочных материалов в оккупированном Донецке (примерно в 45 километрах);
- производственно-техническом цеху вблизи Новой Каракубы в Донецкой области (примерно в 65 километрах от линии фронта).
В ISW также отметили, что 21 февраля Силы беспилотных систем ВСУ обнародовали геолокационные видеозаписи удара по пункту сосредоточения операторов беспилотников 76-й воздушно-десантной дивизии России в оккупированном Селидово Донецкой области, примерно в 17 километрах от линии фронта.
ISW наблюдает заметное увеличение украинских ударов средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Украине с декабря 2025 года, поскольку украинские войска проводят собственную кампанию по воздушному перехвату на поле боя параллельно с российской кампанией, которая способствовала продвижению врага на фронте осенью 2025 года,
– резюмировали аналитики.
Какие последствия от украинских ударов по объектам врага на ВОТ?
В оккупированном Луганске ночью 22 февраля произошел удар по нефтебазе, повлекший масштабный пожар и яркие вспышки. Предположительно, там загорелись горюче-смазочные материалы.
18 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что в Запорожье возле Трудового украинские защитники вбили по району сосредоточения подразделения БПЛА россиян. А в Старомлиновке, что в Донецкой области, под ударом был узел связи врага.
До этого Силы специальных операций ВСУ уничтожили вражеский ракетный комплекс "Искандер" и пункт управления дронами "Рубикон" на ВОТ. Удары осуществлялись дронами FP-2.