Украина готова встретиться с Россией в Стамбуле на следующей неделе, – Ермак

Россия предложила Украине провести второй раунд прямых переговоров в Стамбуле 2 июня. Киев принял предложение Москвы.

В то же время, украинская сторона до сих пор не получила от российской меморандум с условиями для прекращения огня. Документ с собственной позицией Киев уже предоставил и россиянам и американцам, передает 24 Канал.

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Что известно

Как пишет Le Monde, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к встрече с россиянами на следующей неделе. В то же время он подчеркнул, что Киев хочет конструктивной дискуссии. Это означает, что важно, прежде всего, получить от российской делегации "меморандум" перед следующим раундом переговоров.

Во время брифинга с турецким коллегой Хаканом Фиданом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в том, чтобы встречи с россиянами продолжались.

Мы хотим завершить эту войну в этом году. Мы заинтересованы в перемирии. Украина будет открыто это обсуждать напрямую с Россией. Мы это подтвердили во время последних встреч,

– сказал министр.

Напомним, что подготовить документы с условиями для прекращения огня стороны договорились во время встречи в Стамбуле 16 мая. Позже россияне заявили, что предоставят свой меморандум украинцам после завершения масштабного обмена пленными. Впрочем, они этого не сделали. Вместо этого они пригласили Киев на второй раунд переговоров, во время которого обещали продемонстрировать свой "меморандум". В МИД Украины считают, что оккупанты боятся заранее показывать свой документ с условиями, поскольку он носит ультимативный характер.

Между тем, США предостерегли Украину от отказа от участия в переговорах на следующей неделе.