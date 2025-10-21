Трамп намекнул, что ему безразличен Донбасс: WSJ раскрыл детали эмоциональной встречи в Белом доме
- Трамп заявил Зеленскому, что его приоритетом является быстрое завершение войны, и его не беспокоит судьба Донбасса.
- Зеленский поддержал идею прекращения огня на текущей линии соприкосновения, но отверг возможность сдачи территорий, тогда как Кремль отказался от прекращения войны без мирного соглашения.
17 октября в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Как пишут СМИ, переговоры политиков были напряженными. Американский лидер ругался и оперировал тезисами Путина.
Трамп был резким с Зеленским и время от времени выражал раздражение, а в один момент даже отказался смотреть на карты боевых действий, которые принесли украинцы, передает 24 Канал со ссылкой на WSJ.
Что Трамп говорил Зеленскому на встрече?
Трамп сказал Зеленскому, что его главным приоритетом является быстрое завершение войны. Президент США дал понять, что его не интересует вопрос территорий и соответственно не беспокоит судьба Донбасса.
Американский лидер отметил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, поскольку Россия уже контролирует значительную часть территории.
Известно, что Владимир Зеленский поддержал идею Трампа о прекращении огня на текущей линии соприкосновения. Однако президент резко отверг возможность сдачи России остальной территории Донбасса.
В свою очередь в Кремле отвергли предложение о прекращении войны на текущей линии фронта. Там настаивают, что сначала надо заключить мирное соглашение, а потом останавливать боевые действия. Также российские чиновники повторили тезис о необходимости "устранить первопричины конфликта". То есть, в Москве дали понять Трампу, что не отказались от своих первоначальных максималистских требований, которые фактически означают капитуляцию Украины. И одним Донбассом оккупанты довольствоваться не планируют.
Итак, Россия и Украина не приблизились к прекращению огня и далеки от компромисса по мирному соглашению.
Пока президент США стремится к быстрому завершению конфликта, обе стороны четко стоят на своих позициях относительно региона на востоке.
Что этому предшествовало?
- Еще в сентябре, разочарованный неуступчивостью Путина, Дональд Трамп нахваливал Украину. Президент США заявлял, что та способна отвоевать все свои территории.
- Однако после разговора с диктатором 16 октября риторика американского президента в очередной раз изменилась. Он выразил сомнение в том, что Украина может победить. Кроме того, политик отказал Киеву в передаче "Томагавков" и отложил санкции против России. Более того, Трамп договорился с Путиным о новой встрече в Будапеште.
- Как пишут западные СМИ, Путин якобы выдвинул условием для прекращения войны сдачу Украиной Донбасса. Взамен диктатор якобы готов уступить оккупированными территориями Херсонской и Запорожской областями.
- Медиа отмечали, что во время встречи с Зеленским Трамп давил на того, чтобы он принял условие Путина. Позже президент США отрицал, что требовал от Киева сдать Донбасс. Он повторил, что настаивает на прекращении огня на текущей линии соприкосновения.
- Во время недавнего интервью Дональд Трамп заявил, что Россия "заберет" определенную часть территории Украины, которую она уже оккупировала.