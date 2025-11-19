"Есть изменения, о которых мы не знаем": эксперты разобрали, чем особенна встреча Зеленского и Виткоффа

Президент Украины приехал в Турцию, где встретится со Стивом Уиткоффом. Президент Украины пытается возобновить переговорный процесс. Эксперты говорят, что это может быть связано с несколькими изменениями.

Что интересно, представителей России на встрече Зеленского и Виткоффа не будет. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, какие трудности стоят перед Украиной на переговорах, реально ли заставить Путина остановить боевые действия и когда мирный процесс наконец начнет работать на результат.

К чему могут побудить Украину на встрече?

Переговорный процесс некоторое время не мог сдвинуться с мертвой точки. Россия начала давить на фронте, поставив ставку именно на победы в бою, чтобы впоследствии использовать это как рычаг давления на Украину. В конце концов, Кремль изначально не хотел уступать ничем, поэтому хотел изменения позиции с украинской стороны, заметил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Встреча Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа будет очень сложной. Вероятно, Уиткофф будет озвучивать не только американскую, но и российскую позицию. В этих условиях трудно будет сохранить устойчивость украинской позиции,

– отметил Чаленко.

Россияне до сих пор надеются, что Дональд Трамп, желая быстрого завершения войны, больше будет давить именно на Украину. В то же время в последние дни президент США наоборот активизировался в намерениях повлиять на Россию, в частности через новые вторичные санкции.

"Нам главное отстоять украинскую позицию, тем более она как раз укладывалась в слова Трампа – что войну надо остановить на линии соприкосновения. Никаких актов "доброй воли", когда Украина должна выйти из определенных территорий, как хотела Россия, не будет", – подчеркнул политолог.

Позицию Украины балансирует и Европа, которая продолжает активную поддержку Украины. Этому поспособствовали как раз визиты Зеленского во Францию, Грецию и Испанию.

"Уиткофф откровенно не будет проталкивать путинские нарративы. Но, к сожалению, он не может отсекать те концептуальные ловушки, которые создает российская дипломатия. В этом есть проблема. Кажется, из ряда неофициальных месседжей, нас могут толкать на согласование как можно более быстрых выборов при достижении перемирия. На территориальные уступки мы не пойдем, но политический фактор очень серьезный", – предположил Чаленко.

Любой ценой и любыми способами россияне пытаются изменить власть Украины. Кремль рассчитывает на то, что выборы дополнительно дестабилизируют политическую ситуацию в Украине, и у них появится возможность дополнительно надавить.

"Путина заставят остановиться": как изменилась позиция Москвы

Приспешники Путина также активно начали напоминать, что они, мол, всегда готовы к переговорам. В украинском МИД объяснили, что временно вышли из диалога, ведь с Россией не о чем было говорить. Сейчас же Зеленский отмечает, что Украина готова возобновить второй этап переговоров.

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил, что это указывает или на определенное изменение позиции Украины, или России.

Зеленский здесь заинтриговал. Мол, в Стамбуле появились важные вещи, которые он хочет проговорить. Возможно, изменения действительно есть, просто мы о них не знаем. Но точно можно сказать, что Россия испытывает серьезную потребность зализать раны. Им нужна пауза. Хотя о длительном мире не говорится, но о прекращении активной фазы боев – вполне возможно,

– отметил Рыбачук.

Именно на перемирии настаивал Дональд Трамп. Из-за неготовности России к такому шагу, вероятно, отменили встречу с Путиным в Будапеште. Сейчас Трамп снова заговорил, о том, что войну нужно закончить быстро, параллельно усиливая давление на Москву.

"Происходят события, которые смогут заставить Путина остановить войну по линии разграничения. Хотя он этого не хочет, но условия для того, чтобы сесть за стол переговоров, не изменились – должно быть прекращение огня. Возможно, здесь что-то изменилось и россияне снова заговорили о готовности к переговорам", – заметил аналитик.

Важно! Издание Politico сообщило, что Белый дом рассчитывает, что рамочное соглашение о прекращении войны достигнут все стороны до конца месяца – возможно, даже уже на этой неделе.

Когда начнутся новые переговоры между Украиной и Россией?

Политолог Владимир Фесенко заметил, что стамбульский трек был лишь имитацией переговоров со стороны России. Это была скорее площадка, где Кремль пытался принудить Украину к капитуляции.

Россия не готова к реальным переговорам. Не стоит ждать от встречи Зеленского и Виткоффа серьезного прорыва. Россия не хочет договариваться о прекращении огня, а переговоры об односторонних уступках со стороны Украины – для нас неприемлемы,

– подчеркнул Фесенко.

В то же время Виткофф активно общается и с Россией, и с Украиной. Возможно и то, что он все же предложит определенный компромиссный вариант. Хотя трудно наверняка сказать, каким он может быть.

"Главное прекращение огня. Если его не будет, я не вижу смысла в восстановлении стамбульских переговоров. Они могут заработать, но будет то же, что и раньше: встречи, формальные разговоры, в лучшем случае – обмены пленными", – объяснил политолог.

Сейчас Путин по очевидным причинам не готов к реальному разговору. Прежде всего потому, что он хочет завоевать для себя лучшие позиции, изменив в свою сторону ситуацию на поле боя. Ему это и нужно для того, чтобы доказать Трампу, что Россия непобедима и якобы сможет захватить всю Украину.

"Путин в конце концов согласится на переговоры, но на переговоры, которые будут означать лишь односторонние уступки со стороны Украины. Мол, мы должны выйти из Донецкой области и тогда, возможно, прекратится огонь. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Это снова патовая ситуация", – добавил Фесенко.

По мнению политолога, реальные переговоры о прекращении огня и, тем более войны в целом, вряд ли возможны в ближайшее время.

