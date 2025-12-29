Похоже, Трампа дезинформируют, политолог разобрал итоги встречи президентов Украины и США

После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа стало заметно, что для Украины, Европы и России могли звучать разные рамки одного переговорного плана. Это усилило подозрение, что США могли вести несколько параллельных треков переговоров и не сводили их в одну линию.

Политолог, профессор КАИ, президент Международного института исследований безопасности президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в эфире 24 Канала предположил, что Дональд Трамп мог подойти к разговору не до конца подготовленным. По его мнению, часть данных, которые Трамп получал перед встречей, могла быть фрагментированной.

Рассинхронизация в переговорах США и России

Политолог напомнил, что после нескольких переговорных туров в различных форматах в публичной плоскости звучали 20 пунктов и три ключевых блока плана. В то же время он обратил внимание на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что с американцами, мол, с декабря обсуждают уже 27 пунктов. Это, по его словам, выглядело как сигнал о параллельных разговорах в разных рамках.

Так или иначе представляется, что переговорная группа со стороны Соединенных Штатов Америки о разном говорила с Украиной и Европой и соответственно с Россией,

– сказал Буряченко.

В США могли распределяться роли в команде, которая держала контакты с разными сторонами. В его логике постоянные коммуникации с Москвой концентрировались вокруг узкого круга, которое одновременно было ближе всего к Трампу. Именно поэтому в деталях могла возникать путаница, которая и повлияла на подготовку к встрече.

Мне кажется, что Уиткофф частично дезинформирует Трампа,

– отметил политолог.

Он добавил, что из-за этого позиция президента США выглядела фрагментированной и частично вырванной из контекста. Целостной картины по итогам тура, по его мнению, не появилось. Поэтому следующие шаги требуют согласования одной рамки для всех участников.

Напомним: Трамп говорил с Путиным и не получил согласия на прекращение огня. На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не поддержал идею временного прекращения огня на время возможного референдума в Украине. В то же время Зеленский отметил, что для Украины важны действия, а не только заявления России, и воздержался от деталей относительно того, что именно Путин "готов" делать.

Почему встреча Зеленского и Трампа стала положительным сигналом?

Встречу Буряченко назвал полезной не потому, что она дала готовые решения. Она позволила провести границу и остановить дальнейшее расхождение подходов. В этой логике важно было не углублять рассинхронизацию и вернуть переговоры к общей базовой точке.

Безусловно, эта встреча была позитивом, потому что по крайней мере промежуточную черточку можно было подвести, чтобы не продолжать эту рассинхронизацию в дальнейшем,

– сказал Буряченко.

Для украинской стороны ключевым было "связать" эти подходы и показать, что общие позиции все же существуют. Это должно было подтвердить, что переговорный процесс возможен и имеет перспективу, даже если быстрого финала ждать не стоит.

Нашему президенту была чрезвычайно трудная задача – связать эти дуги между собой и показать, что есть общие позиции и дальнейший переговорный процесс возможен и имеет перспективу,

– отметил он.

Также он вспомнил заявление президента Украины о готовности американской стороны принять следующий переговорный тур в январе на уровне лидеров. По его мнению, после этой встречи не стоило ждать быстрых результатов. Зато появляется шанс подготовить следующий этап так, чтобы избежать повторения рассинхронизации.

Как в США могут подать телефонный контакт как политический результат?

Политолог предположил, что американской стороне важно показать внутренней аудитории простой и быстрый результат, который легко объяснить заголовками. Для этого событие могут "упаковать" как медийную победу, даже если содержательного прорыва не будет. В качестве одного из таких сюжетов он назвал идею телефонного контакта между Зеленским и Путиным.

Попытки американской стороны полит-технологическое, даже не политическое – выделить определенную победу для Трампа, которую он мог бы формулировать для американских СМИ,

– сказал Буряченко.

В такой подаче акцент делают не на содержании, а на "картинке процесса". Сам факт контакта можно подать как доказательство того, что стороны движутся к миру, даже если это не меняет позиций. В результате Трампа могут пытаться показать как того, кто заставляет стороны говорить.

Трампа хотят выдать за взрослого в комнате, который берет одну сторону, другую сторону и говорит: "Ну, давайте миритесь",

– отметил Буряченко.

В то же время он отметил, что телефонный разговор сам по себе не даст ощутимого результата без давления на Путина. Реальные изменения возможны только через санкционные и милитарные инструменты, чтобы Кремль понял, что не может дальше воевать.

