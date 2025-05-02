Вопреки некоторым заявлениям, Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС вместе с Молдовой
- Еврокомиссия поддерживает открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.
- Ольга Стефанишина заявила о готовности Украины решить все вопросы с государствами-членами для продолжения переговоров с ЕС. Речь о Венгрии.
Украина движется в ЕС. Впрочем, Венгрия мешает открыть кластеры по переговорам о вступлении Украины в ЕС.
Детали собрал 24 Канал.
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Заявки Украины и Молдовы на вступление в ЕС не будут разделять
В 2025 году должны были открыть все 6 кластеров переговоров с Евросоюзом. В июне закончится председательство Польши в Совете ЕС – и в украинском правительстве заявили, что польское председательство все еще может завершиться открытием как минимум части переговорных разделов. Хотя бы первого.
Большая работа была проделана Европейской комиссией, польским председательством. К сожалению, не удалось разблокировать этот процесс. Но делегация Украины работает сегодня в Будапеште,
– заявила Ольга Стефанишина в эфире телемарафона 1 мая.
Еврокомиссар по расширению Марта Кос говорила даже о том, что заявки Украины и Молдовы на вступление в ЕС могут разделить.
После телефонного разговора Кос и Стефанишиной появились сообщения чиновниц в соцсети Х. Марта Кос написала, что диалог был продуктивным и Еврокомиссия поддерживает скорейшее открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы одновременно.
"Украина достигла значительного прогресса в реформах, и Европейская комиссия предоставила четкую положительную рекомендацию Совету ЕС об открытии Кластера 1", – подчеркнула еврочиновница.
В свою очередь, Ольга Стефанишина подтвердила готовность Украины сотрудничать с государствами-членами для решения всех оставшихся вопросов. Судя по всему, речь идет о переговорах с Венгрией.