Не вмешиваться в противоречия между партиями: как Украине сохранить главного союзника

На фоне приближающихся парламентских выборов в США наблюдается поляризация отношений между республиканцами и демократами. В эфире 24 Канала политолог Валентин Гладких обратил внимание на то, что украинской стороне следует сохранять баланс в отношениях с обеими силами.

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Истоки межпартийного раскола

По словам аналитика, раскол в американском истеблишменте не является исключительно результатом деятельности Дональда Трампа, а скорее отражает глубокую поляризацию общества. Кроме того, обе основные партии не являются монолитными, ведь среди них есть политики, чьи взгляды отличаются от общей партийной линии.

Немало представителей Республиканской партии открыто выступают с инициативами, расходящимися с позицией Трампа, или критически реагируют на его решения. Эксперт отметил, что большинство законодателей из обоих лагерей, как и рядовых американцев, склонны поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, что делает украинский вопрос потенциальным мостом для взаимопонимания.

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Наша приоритетная цель – сохранить Соединенные Штаты Америки в качестве своего партнера и союзника. И для этого нам необходимо сохранить двухпартийную поддержку, чтобы не ориентироваться на одну партию: это автоматически вызовет реакцию сопротивления со стороны другой– отметил эксперт.

Именно поэтому дальнейшая дипломатическая линия Киева должна выстраиваться максимально взвешенно и основываться на четком понимании собственных приоритетов.

Три основные задачи Киева

Ранее по главным внешнеполитическим вопросам в Вашингтоне сохранялось двухпартийное согласие, несмотря на нюансы в инструментах реализации интересов США. Теперь главная задача Украины заключается в том, чтобы не втягиваться во внутреннюю борьбу за океаном, а также обеспечить стабильную поддержку в Сенате и Конгрессе независимо от партийных разногласий.

Не менее важный шаг – сохранение продуктивных и конструктивных отношений непосредственно с Белым домом и Дональдом Трампом, чья линия поведения может корректироваться под влиянием результатов выборов.

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"Для нас принципиально важно выстроить конструктивные отношения непосредственно с Белым домом, сохранить поддержку в Конгрессе и ни в коем случае не позволить втянуть Украину во внутриамериканские разборки в качестве разменной монеты", – подытожил Валентин Гладких.

Ранее мы писали, что дипломатическая активность на западном треке развивается параллельно с другими геополитическими усилиями, где обсуждаются мирные переговоры между Россией и Украиной, в то же время на отдельных платформах, в частности переговорах в Абу-Даби, украинские представители пока не питают чрезмерных ожиданий.