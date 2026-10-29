Не втручатись у протиріччя між партіями: як Україні зберегти головного союзника

На тлі наближення парламентських виборів у США відбувається поляризація відносин між республіканцями та демократами. В ефірі 24 Каналу політолог Валентин Гладких звернув увагу на те, що українській стороні варто зберігати баланс у стосунках з обома силами.

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Витоки міжпартійного розколу

За словами аналітика, розкол в американському істеблішменті не є суто результатом діяльності Дональда Трампа, а радше відображає глибоку поляризацію суспільства. Крім того, обидві головні партії не є монолітними, адже серед них є політики, чиї погляди відрізняються від загальної партійної лінії.

Чимало представників Республіканської партії відкрито виступають з ініціативами, які розходяться з позицією Трампа, або критично реагують на його рішення. Експерт зауважив, що більшість законодавців з обох таборів, як і пересічних американців, схиляються до підтримки України у протистоянні російській агресії, що робить українське питання потенційним містком для порозуміння.

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Наша пріоритетна мета – зберегти Сполучені Штати Америки як свого партнера та союзника. І для того нам необхідно зберегти двопартійну підтримку, щоб не орієнтуватися на одну партію: це автоматично викличе реакцію супротиву з боку іншої– зазначив експерт.

Саме тому подальша дипломатична лінія Києва має будуватися максимально виважено й базуватися на чіткому розумінні власних пріоритетів.

Три основні завдання Києва

Раніше щодо головних зовнішньополітичних питань у Вашингтоні зберігалася двопартійна згода, попри нюанси в інструментах реалізації інтересів США. Тепер головне завдання України полягає в тому, щоб не втягуватися у внутрішню боротьбу за океаном, а також забезпечити стабільну підтримку в Сенаті та Конгресі незалежно від партійного розбрату.

Не менш важливий крок – збереження продуктивних і конструктивних стосунків безпосередньо з Білим домом та Дональдом Трампом, чия лінія поведінки може коригуватися під впливом виборчих результатів.

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"Для нас принципово важливо вибудувати конструктивні взаємини безпосередньо з Білим домом, зберегти підтримку в Конгресі й у жодному разі не дозволити втягнути Україну у внутрішньоамериканські розбірки як розмінну монету", – підсумував Валентин Гладких.

Раніше ми писали, що дипломатична активність на західному треку розвивається паралельно з іншими геополітичними зусиллями, де обговорюються мирні переговори між Росією та Україною, водночас на окремих платформах, зокрема переговорах в Абу-Дабі, українські представники наразі не мають надмірних очікувань.