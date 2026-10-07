Об этом сообщил в интервью изданию Rapporteur генеральный секретарь Рады Европы Ален Берсе.

Как в Европе готовятся к выборам в Украине?

Берсе рассказал, что европейские институты уже работают над подготовкой к предстоящим выборам в Украине. В то же время он подчеркнул, что речь идет именно о перспективе голосования после завершения войны и создания необходимых условий.

Само проведение выборов станет лишь одной из составляющих масштабного восстановления украинской демократии после войны.

Генеральный секретарь Рады обратил внимание на необходимость реинтеграции ветеранов и поддержки людей, чью жизнь кардинально изменила война.

Большой проблемой станут ветераны. То есть их реинтеграция в общество, помощь семьям, разлученным войной, людям, перемещенным как внутри страны, так и за ее пределами, детям, потерявшим годы обучения, а также последствия для психического здоровья,

– сказал он.

Украине придется не просто восстановить разрушенную инфраструктуру, но и восстановить общество и доверие граждан к демократическим процессам.

Он также подчеркнул важность доверия украинцев к государственным институтам. По словам Берсе, Рада Европы уже много лет сотрудничает с Украиной в сфере борьбы с коррупцией и проведения реформ, которые остаются важными и в контексте европейской интеграции.

Напомним, большинство украинцев – 53% – считают, что Владимир Зеленский должен ограничиться одним президентским сроком, однако 42% поддерживают его участие в следующих выборах.Напомним, большинство украинцев – 53% – считают, что Владимир Зеленский должен ограничиться одним президентским сроком, однако 71% опрошенных выступают против проведения избирательного процесса в условиях войны.