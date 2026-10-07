Про це повідомив в інтерв’ю виданню Rapporteur генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Як у Європі готуються до виборів в Україні?

Берсе розповів, що європейські інституції вже працюють над підготовкою до майбутніх виборів в Україні. Водночас він підкреслив, що йдеться саме про перспективу голосування після завершення війни та створення необхідних умов.

Саме проведення виборів буде лише однією зі складових масштабного відновлення української демократії після війни.

Генсек Ради Європи звернув увагу на необхідність реінтеграції ветеранів та підтримки людей, чиє життя кардинально змінила війна.

Великою проблемою стануть ветерани. Тобто їхня реінтеграція в суспільство, допомога сім'ям, розірваним війною, людям, переміщеним як всередині країни, так і за її межами, дітям, які втратили роки навчання, а також наслідки для психічного здоров'я,

– сказав він.

Україні доведеться не просто відбудувати зруйновану інфраструктуру, а й відновити суспільство та довіру громадян до демократичних процесів.

Він також наголосив на важливості довіри українців до державних інституцій. За словами Берсе, Рада Європи вже багато років співпрацює з Україною у сфері боротьби з корупцією та проведення реформ, які залишаються важливими і в контексті європейської інтеграції.

Нагадаємо, більшість українців – 53% – вважають, що Володимир Зеленський має обмежитися одним президентським терміном, тоді як 42% підтримують його участь у наступних виборах. Водночас 71% опитаних виступають проти проведення виборчого процесу в умовах війни.