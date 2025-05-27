Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. По его словам, заявление Мерца наталкивало на мысль, что, возможно, Германия таки передаст Украине ракеты Taurus. Однако на самом деле никакого подтверждения, что это произойдет, так и нет.

К теме Принято несколько месяцев назад, – Мерц о снятии Украине ограничений на дальнобойные удары

Это может быть "игра" от Германии

Как предположил Чаленко, вряд ли Мерц просто так делал заявление о снятии ограничений. Ведь об этом и так было известно. Тем более Украина уже использовала ракеты Storm Shadow по территории России. Поэтому, возможно, таким образом канцлер намекает на новую поставку партии крылатых ракет.

Я расцениваю заявление Мерца как некий анонс новых партий крылатых ракет. Без уточнений. Напомню, что в Германии говорили, что не будут детально отчитываться о дальнейшей военной помощи. Грубо говоря, это продолжение идеи Макрона о стратегической неопределенности,

– сказал Чаленко.

В этом случае лучше всего было бы тайно передать ракеты, чтобы Силы обороны Украины их применили. А уже потом были бы официальные подтверждения о передаче такого оружия.

Россияне не отказались от наступления и не хотят идти на безусловное прекращение огня. А теперь тянут тему с меморандумом. Вполне понятно, что наши европейские партнеры хотят послать понятные сигналы, что никто Украину не оставит. И помощь будет поступать,

– подчеркнул Чаленко.

Добавим, недавно представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что немецкое правительство будет отчитываться менее подробно о военной помощи Украине, чтобы не помогать России. Также там не будут комментировать любые планы по ракетам Taurus.