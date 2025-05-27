Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. За його словами, заява Мерца наштовхувала на думку, що, можливо, Німеччина таки передасть Україні ракети Taurus. Однак насправді жодного підтвердження, що це станеться, так і немає.

До теми Ухвалено кілька місяців тому, – Мерц про зняття Україні обмежень на далекобійні удари

Це може бути "гра" від Німеччини

Як припустив Чаленко, навряд чи Мерц просто так робив заяву про зняття обмежень. Адже про це й так було відомо. Тим паче Україна вже використовувала ракети Storm Shadow по території Росії. Тому, можливо, у такий спосіб канцлер натякає на нове постачання партії крилатих ракет.

Я розцінюю заяву Мерца як певний анонс нових партій крилатих ракет. Без уточнень. Нагадаю, що в Німеччині говорили, що не будуть детально звітувати про подальшу військову допомогу. Грубо кажучи, це продовження ідеї Макрона про стратегічну невизначеність,

– сказав Чаленко.

У цьому випадку найкраще було б таємно передати ракети, аби Сили оборони України їх застосували. А вже потім були б офіційні підтвердження про передачу такої зброї.

Росіяни не відмовилися від наступу та не хочуть йти на безумовне припинення вогню. А тепер тягнуть тему з меморандумом. Цілком зрозуміло, що наші європейські партнери хочуть послати зрозумілі сигнали, що ніхто Україну не залишить. І допомога буде надходити,

– підкреслив Чаленко.

Додамо, нещодавно речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив, що німецький уряд буде звітувати менш детально щодо військової допомоги Україні, аби не допомагати Росії. Також там не будуть коментувати будь-які плани щодо ракет Taurus.