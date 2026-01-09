Это счастье для Путина, – экс-глава МИД спрогнозировал печальные последствия, если Трамп захватит Гренландию
- Если США захватят Гренландию, то это будет удар по международному право. Также это приведет к расколу среди НАТО.
- Это должно подтолкнуть европейские страны к созданию собственного аналога НАТО.
Угрозы Трампа захватить Гренландию у Дании являются абсолютно странными. Если США пойдут на это, то фактически подорвут все международное право.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что никто не запретит США разместить больше оружия на авиабазе в Гренландии или же построить новую военную базу. Но Трамп до сих пор хочет контроль над островом.
Какие будут последствия?
По словам Огрызко, если Соединенные Штаты, которые являются фактически главными в НАТО, силой захватывает территорию другого представителя, то о каком Альянсе вообще можно говорить? Это будет счастье для Путина. Ситуация вокруг Гренландии действительно странная.
Как сказал метко один из экспертов: "Если ты силой меняешь международные границы, то возвращаешься в 19 век с оружием 21 века",
– сказал Огрызко.
Все это должно подтолкнуть европейские страны создать свой аналог НАТО. Однако туда должны войти государства, которые действительно готовы воевать в случае угрозы. Если они серьезно будут готовиться к потенциальной войне, то никакой войны и не будет, потому что никто не рискнет напасть.
Посягательство США на Гренландию: кратко
- Дональд Трамп неоднократно говорил, что Гренландия должна быть частью США. Он оправдывает эти заявления тем, что это важно для американской системы безопасности.
- По данным СМИ, США могут попытаться установить контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Также идут разговоры о возможной "покупке" острова.
- Датские военные обязаны открыть огонь, если кто-то попытается вторгнуться на территорию Гренландии. Вся эта ситуация может вызвать раскол среди НАТО.