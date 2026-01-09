Это счастье для Путина, – экс-глава МИД спрогнозировал печальные последствия, если Трамп захватит Гренландию

Угрозы Трампа захватить Гренландию у Дании являются абсолютно странными. Если США пойдут на это, то фактически подорвут все международное право.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что никто не запретит США разместить больше оружия на авиабазе в Гренландии или же построить новую военную базу. Но Трамп до сих пор хочет контроль над островом.

Какие будут последствия?

По словам Огрызко, если Соединенные Штаты, которые являются фактически главными в НАТО, силой захватывает территорию другого представителя, то о каком Альянсе вообще можно говорить? Это будет счастье для Путина. Ситуация вокруг Гренландии действительно странная.

Как сказал метко один из экспертов: "Если ты силой меняешь международные границы, то возвращаешься в 19 век с оружием 21 века",

– сказал Огрызко.

Все это должно подтолкнуть европейские страны создать свой аналог НАТО. Однако туда должны войти государства, которые действительно готовы воевать в случае угрозы. Если они серьезно будут готовиться к потенциальной войне, то никакой войны и не будет, потому что никто не рискнет напасть.

Посягательство США на Гренландию: кратко