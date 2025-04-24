Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента ЮАР с Владимиром Зеленским.

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Рамафоса о разговоре с Трампом накануне визита Зеленского

Лидер Южно-Африканской Республики ответил, был ли разговор с президентом США подготовкой к визиту Владимира Зеленского.

Нет, к этому звонку мы с президентом Трампом готовились достаточно долго,

– заверил Рамафоса.

Добавил, что предыдущий разговор был в январе, буквально перед инаугурацией Трампа. Также отметил, что на этот раз долго говорили по телефону. По словам Рамафосы, это был "теплый сердечный разговор".

И конечно, поскольку речь шла об ожидаемом визите президента Зеленского, поднялся вопрос войны между Россией и Украиной, в частности, но было и много других, которые обсуждались,

– подчеркнул президент ЮАР.

Впрочем, деталей разговора с Трампом Сирил Рамафоса не раскрыл.