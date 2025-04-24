Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента ПАР з Володимиром Зеленським.
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Рамафоса про розмову з Трампом напередодні візиту Зеленського
Лідер Південно-Африканської Республіки відповів, чи була розмова з президентом США підготовкою до візиту Володимира Зеленського.
Ні, до цього дзвінка ми з президентом Трампом готувалися досить довго,
– запевнив Рамафоса.
Додав, що попередня розмова була у січні, буквально перед інавгурацією Трампа. Також відзначив, що цього разу довго говорили телефоном. За словами Рамафоси, це була "тепла сердечна розмова".
І звісно, оскільки йшлося про очікуваний візит президента Зеленського, піднялося питання війни між Росією й Україною, зокрема, але було й багато інших, які обговорювалися,
– наголосив президент ПАР.
Втім, деталей розмови з Трампом Сиріл Рамафоса не розкрив.