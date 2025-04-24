Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента ПАР з Володимиром Зеленським.

Дивіться також Вважаємо це однією з передумов: Рамафоса про територіальні поступки України

Рамафоса про розмову з Трампом напередодні візиту Зеленського

Лідер Південно-Африканської Республіки відповів, чи була розмова з президентом США підготовкою до візиту Володимира Зеленського.

Ні, до цього дзвінка ми з президентом Трампом готувалися досить довго,

– запевнив Рамафоса.

Додав, що попередня розмова була у січні, буквально перед інавгурацією Трампа. Також відзначив, що цього разу довго говорили телефоном. За словами Рамафоси, це була "тепла сердечна розмова".

І звісно, оскільки йшлося про очікуваний візит президента Зеленського, піднялося питання війни між Росією й Україною, зокрема, але було й багато інших, які обговорювалися,

– наголосив президент ПАР.

Втім, деталей розмови з Трампом Сиріл Рамафоса не розкрив.