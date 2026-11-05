У Трампа обговорюють заміну Марко Рубіо на посаді держсекретаря США: хто може його замінити

В оточенні президента США Дональда Трампа обговорюють можливі кадрові зміни в адміністрації після проміжних виборів до Конгресу. Серед кандидатів на посаду державного секретаря замість Марко Рубіо називають посла США в Індії Серджіо Гора.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на десять джерел, знайомих із внутрішніми обговореннями в американській адміністрації.

Хто може замінити Рубіо?

Посол США в Індії Серджіо Гор може отримати одну з найвпливовіших посад в адміністрації Дональда Трампа.

Посадовець, який раніше працював на високій посаді в Білому домі та є близьким соратником президента США, останнім часом активніше долучається до зустрічей високого рівня. Він має прямий доступ до американського лідера та підтримує зв'язки з різними структурами адміністрації.

Раніше Гор очолював Управління з кадрових питань Білого дому та брав участь у перевірці й призначенні тисяч державних службовців. Тепер його розглядають як можливого кандидата на кілька високих посад, зокрема керівника апарату Білого дому або державного секретаря замість Рубіо.

За інформацією джерел видання, у політичних колах США припускають, що Марко Рубіо може залишити уряд, аби підготуватися до президентської кампанії у 2028 або 2032 році. Водночас сам держсекретар публічно не заявляв про намір піти з посади.

Серед можливих кадрових змін також обговорюють майбутнє заступника держсекретаря Кріса Ландау. За словами одного зі співрозмовників видання, він нібито може залишити посаду після проміжних виборів, якщо республіканці зазнають поразки. Однак Ландау спростував цю інформацію.

Що відповів Серджіо Гор?

Сам Серджіо Гор також заперечив, що прагне перейти на іншу посаду в адміністрації Трампа. Він назвав повідомлення про можливе підвищення неправдивими та наголосив на своїх добрих стосунках із Марко Рубіо.

Ця історія – повна й абсолютна нісенітниця. Державний секретар Марко Рубіо довів, що є найкваліфікованішим, найдосвідченішим і найвидатнішим державним секретарем в історії. Він незамінний і є дорогим другом, з яким мені випала нагода працювати щодня на посаді посла США в Індії. Це справжня честь на все життя. Я не зацікавлений у жодній іншій посаді,

– заявив Гор.

Нагадаємо, після поразки республіканців на проміжних виборах у США Дональд Трамп обговорював із радниками можливе звільнення міністра оборони Піта Гегсета. Президент телефонував помічникам, щоб з'ясувати, чи варто тому залишатися на посаді очільника Пентагону.

Серед можливих кандидатів на його місце називають губернатора Флориди Рона ДеСантіса, повноваження якого завершуються 5 січня 2027 року.