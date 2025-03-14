"Зовнішня політика – це про інше": Рубіо цікаво відповів, чи довіряє Путіну

Марко Рубіо виступив на зустрічі G7 в Канаді. Там держсекретаря запитали, чи він довіряє Путіну. Але однозначної відповіді журналісти не отримали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Чи довіряє Рубіо Путіну

Чиновник обмежився загальними фразами. Мовляв, питання недоречне, а "зовнішня політика – це не про довіру, а про дії".

Врешті-решт, у подібних ситуаціях не можна просто говорити, що ви хочете миру, ви повинні робити мир, і це справедливо для обох сторін у будь-якому конфлікті,

– пояснив він.

Наприкінці лютого Трамп говорив, що довіряє Путіну. Але згодом США змінили свою риторику. До того ж Путін змусив Віткоффа чекати 8 годин, влаштувавши зустріч з Лукашенком.

Стосовно відмови Путіна негайно припинити вогонь Рубіо відповів максимально розмито: "Сьогодні ми в кращому місці, я сподіваюся, я вірю, у нас є підстави вірити, ніж тиждень тому, але у нас все ще довгий шлях попереду. Все може бути досить швидко, якщо всі об'єднаються, але я поки що не знаю, наскільки ми об'єднані. Це ми і збираємося з'ясувати".

Держсекретар згадав про поступки, на які повинні піти всі сторони.

"Це має бути частиною переговорів, але не буде корисно вступати в ці переговори з загальними заявами, які можуть дати привід тій чи іншій стороні не брати в них участі", – сказав Рубіо.

Ситуацію довкола України він назвав складною та заплутаною. Але бачить підстави для обережного оптимізму.

Між Віткоффом і Путіним є "позитивна взаємодія", тож, коли спецпредставник повернеться з Москви, американська сторона вивчить російську позицію більш уважно. А Трамп визначить подальші кроки США.