Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Доверяет ли Рубио Путину

Чиновник ограничился общими фразами. Мол, вопрос неуместен, а "внешняя политика – это не о доверии, а о действиях".

В конце концов, в подобных ситуациях нельзя просто говорить, что вы хотите мира, вы должны делать мир, и это справедливо для обеих сторон в любом конфликте,

– пояснил он.

В конце февраля Трамп говорил, что доверяет Путину. Но впоследствии США изменили свою риторику. К тому же Путин заставил Виткоффа ждать 8 часов, устроив встречу с Лукашенко.

Относительно отказа Путина немедленно прекратить огонь Рубио ответил максимально размыто: "Сегодня мы в лучшем месте, я надеюсь, я верю, у нас есть основания верить, чем неделю назад, но у нас все еще долгий путь впереди. Все может быть довольно быстро, если все объединятся, но я пока что не знаю, насколько мы объединены. Это мы и собираемся выяснить".

Госсекретарь упомянул об уступках, на которые должны пойти все стороны.

"Это должно быть частью переговоров, но не будет полезно вступать в эти переговоры с общими заявлениями, которые могут дать повод той или иной стороне не принимать в них участия", – сказал Рубио.

Ситуацию вокруг Украины он назвал сложной и запутанной. Но видит основания для осторожного оптимизма.

Между Уиткоффом и Путиным есть "положительное взаимодействие", поэтому, когда спецпредставитель вернется из Москвы, американская сторона изучит российскую позицию более внимательно. А Трамп определит дальнейшие шаги США.