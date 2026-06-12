Рубіо привітав росіян із Днем Росії: згадав і про Україну

Державний секретар США Марко Рубіо другий рік поспіль вітає мешканців країни-окупантки. У зверненні він також говорив про російську агресію проти України.

Текст вітання він опублікував на сайті Держдепартаменту.

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Що сказав Рубіо?

Марко Рубіо привітав народ Росії від імені Сполучених Штатів Америки.

Держсекретар зазначив, що США, як і раніше, зацікавлені у мирному врегулювання російсько-української війни. Він висловив сподівання, що американо-російські відносини стануть більш конструктивними.

Також Рубіо побажав більш процвітаючого майбутнього для російського народу. Проте він заявив, що передумовою для цього має стати міцний мир.

Інші заяви Марко Рубіо

Нещодавно держсекретар назвав вторгнення Росії в Україну стратегічною помилкою. За його словами, ніхто у світі більше не сумнівається в тому, що Москва не зможе досягти поставлених цілей у війні. Політик додав, що навіть самі росіяни усвідомлюють, що їм ніколи не отримати бажаного.

Також Рубіо заявив, що вперше в історії кількість втрат загиблими з російського боку перевищила кількість втрат пораненими. Він підкреслив, що українці воюють не лише відважно, а й ефективно.