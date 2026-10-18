Україна зараз не має доступу до системи зв’язку Starshield, – Рубіо

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо прокоментував заяви українського президента Володимира Зеленського щодо обмежень швидкості Starlink і Starshield. Він укотре наголосив, що Білий дім не має до цього жодного стосунку.

За словами Рубіо, ніхто у США не віддавав розпорядження уповільнювати швидкість роботи Starlink – "таке трапляється". Про це він заявив під час спілкування із журналістами перед відльотом до Узбекистану та Індії.

Що ще Рубіо сказав про проблеми зі Starlink в Україні?

Як він розуміє, що роботу Starlink в Україні відновлено та швидкість повернулася до попередніх показників.

"Втім, ідеться про систему Starlink. Вони використовували Starlink для своїх дронів", – каже Рубіо.

Також він зробив кілька закидів у бік Зеленського, наголошуючи, що український президент сам не розуміє, про що каже. Водночас він переконує, що обмеження швидкості не було навмисним.

"Ніхто у Білому домі не давав вказівок уповільнювати інтернет або знижувати швидкість, щоб перешкодити роботі дронів", – зазначив він.

На його переконання, все знову працює – "принаймні так було написано у матеріалах, які він читав".

А як щодо Starshield?

Американський держсекретар зауважив, що роботу Starshield також відновлено. Але це зовсім інша система, яка має контракт за американськими військовими. Натомість Starlink – цивільний продукт.

Я знаю, що Україна хоче отримати доступ до Starshield. Нині у них його немає. Вони вимагали доступу, щоб завдавати ударів углиб російської території. На цей час доступу вони не мають,

– переконує він.

Рубіо додав, зараз тривають обговорення, як би Україна могла скористатися цією системою.

Що відомо про систему Starshield?

Starshield – це спеціалізована мілітарна версія супутникової мережі від компанії SpaceX, розроблена спеціально для потреб оборонних відомств і спецслужб США. На відміну від цивільного Starlink, ця система використовує додаткові високонадійні криптографічні можливості для безпечної передачі секретних даних та їх обробки,

Мережа призначена не лише для передачі даних і зв'язку, але й для спостереження за земною поверхнею (дистанційного зондування) та розміщення спеціального військового корисного навантаження. Проєкт реалізується за засекреченими контрактами з Пентагоном і Національним управлінням військово-космічної розвідки США (NRO).

Обмеження роботи Starlink в Україні: яка є інформація станом на зараз?

У ніч проти 14 жовтня в Україні раптово почали фіксувати збої в роботі Starlink під час руху, після чого поріг допустимої швидкості апаратури знизили до 60 – 70 кілометрів на годину. Через це військові зірвали низку спеціальних завдань. Крім того, перестали працювати українські дрони-перехоплювачі реактивних БпЛА.

Ввечері того ж дня українське Міноборони заявило про відновлення роботи Starlink. Щоправда, на швидкості після 160 кілометрів на годину обмеження залишалися. А вже вдень 15 числа оборонне відомство розповіло, що система Stashield також почала працювати.

Раніше Трамп відхрещувався, що це був саме його наказ щодо роботи Starlink в Україні. Також схожі заяви лунали з боку Ілона Маска. Однак за даними The Telegraph, Маск запропонував Трампу обмежити швидкість Starlink в Україні.

За словами радника Зеленського з питань оборонних технологій Сергія "Флеша" Бескрестнова, зараз Київ веде переговори зі SpaceX і Пентагоном щодо скасування обмеження Starlink.