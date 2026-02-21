Рубіо зустрівся з главою МЗС Британії: у центрі переговорів – війна в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Під час розмови високопосадовці обговорили питання стосовно закінчення війни в Україні.

Про це повідомив американський політик у соцмережі Х за результатами зустрічі високопосадовців у Вашингтоні.

Що обговорили Рубіо та Купер?

Марко Рубіо повідомив, що у суботу, 21 лютого, зустрівся з Іветт Купер задля обговорення подальших дипломатичних зусиль США та Великої Британії, спрямованих на закінчення російсько-української війни, і не тільки.

Ми також говорили про важливість співпраці в Сирії та реалізацію другої фази в Газі, а також про нашу спільну увагу до забезпечення перемир’я в Судані,

– написав американський високопосадовець.

Водночас держсекретар США не вказав жодних деталей домовленостей між сторонами за результатами зустрічі. Британська представниця також не інформувала стосовно подробиць їхньої останньої розмови.

Зазначимо, що Іветт Купер обіймає посаду міністра закордонних справ Великої Британії з 5 вересня 2025 року, коли замінила Девіда Леммі. Вона активно виступає за підтримку України у боротьбі проти агресії Росії.

На якому етапі переговори щодо миру?