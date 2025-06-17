Трамп міг буквально втекти із G7: чого злякався президент США

Президент США Дональд Трамп раптово втік з саміту G7. Та й останні його заяви видаються досить дивними.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, саміт G7 – захід, де вирішують глобальні проблеми. Цього разу там мали обговорювати конфлікт Ізраїлю та Ірану і війну в Україні. Трамп не лише достроково поїхав звідти, але ще й закликав жителів Тегерану терміново евакуюватися.

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Чому Трамп втік з саміту G7

Як наголосив Шейтельман, у декого вже були побоювання, що Трамп наважиться вдарити ядерною зброєю по Ірану. Однак далі він продовжив писати у своєму стилі різні хаотичні пости на різні теми. Тому з цим поки спокійно.

Цілком ймовірно, Трамп втік з саміту G7, аби не вислуховувати претензії від президента Франції Еммануеля Макрона. Президент США не хоче тиснути на Росію.

Думаю, що він втік від Макрона, який не просто так приїхав. У Києві під час дзвінка Трамп обіцяв Макрону в присутності 4 свідків, що 12 травня запровадить санкції проти Росії. Пізніше схожий дзвінок був в Албанії на саміті Європейської політичної спільноти. І що? Трамп кинув Макрона та Європу. А Макрон приїхав висловити претензії,

– зазначив Шейтельман.

Додамо, Макрон заявив, що Трамп покинув саміт G7, щоб приділити увагу переговорам щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Зрештою Трамп розлютився через це на Макрона.