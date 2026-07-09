Показовий момент, – політолог вказав на цікавий наслідок саміту НАТО в Анкарі

У Туреччині пройшов саміт НАТО. За його результатами можна констатувати, що позиція США щодо України змінилася, зокрема й самого Трампа. На це вплинули успішні далекобійні атаки СОУ по Росії, зокрема її НПЗ, що значно ослабило її.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, підкресливши, що сьогодні у Вашингтоні побачили, що Україна має на руках карти у війні проти Росії.

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Саміт НАТО в Анкарі: у Кремлі розлючені зустріччю Трампа і Зеленського

Політолог застеріг українців, що не має бути сьогодні ейфорії, адже змін в позиції США щодо принципового питання не відбулось. Мовиться про військову безоплатну підтримку. Раніше американці її надавали, а зараз Україна її купує за кошти європейських партнерів.

Коментуючи обіцянку Трампа надати нашій державі ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot, політолог зауважив, що це позитивна новина, але варто розуміти, що поки що є політична згода на це від американського лідера, але це ще не домовленість між країнами.

Фесенко додав, що ліцензія не у Трампа, а в американських компаній, домовлятися треба буде з ними. Знадобиться час, щоб ці домовленості оформити, потім на практиці реалізувати. Також постає питання безпеки заводів, де виготовлятиметься це озброєння.

Ще є показовий момент. Очікувалось, що будуть домовленості про відновлення переговорів, що це буде головна тема розмов з Трампом. Виявилося трохи інакше. Не відбулась і розмова Трампа з Путіним (телефонна – 24 Канал). Думаю, що російська сторона не поспішає. Їй дуже не сподобалось те, як пройшла зустріч Зеленського і Трампа,

– пояснив Фесенко.

Про результати саміту НАТО: дивіться у відео

Політолог вважає, що Кремль нині готується до того, щоб спробувати під час запланованої розмови Трампа і Путіна, перетягнути американського лідера на бік Росії. Політолог нагадав, що США поважають переможців, саме тому президент Сполучених Штатів зараз змінив позицію щодо України. Тому Росія намагатиметься ескалювати війну й демонструвати свою силу, аби вкотре отримати прихильність Трампа.

Росіяни зараз долучать всіх своїх агентів впливу, аби переконати Трампа брати до уваги російську позицію. Нагадаю, що вже були ситуації, коли він дуже позитивно висловлювався у бік України, у вересні 2025 року на полях Генасамблеї ООН. Що сталося потім? Не дуже приємна зустріч у жовтні в Білому домі, розмови з Путіним, а згодом – американський "мирний план". Це називається "гойдалками" Трампа,

– озвучив Фесенко.

Зі слів політолога, за увагу Трампа постійно доведеться боротися. Зараз, на його погляд, США обрали прагматичну позицію, яка полягає у тиску не на Київ, а на Москву, зокрема підтримуючи українські удари по російських цілях на території країни-агресорки.

Прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що Трамп ще не телефонував Путіну. Він додав, що очільник Кремля відкритий до діалогу. Політолог, коментуючи цю заяву, припустив, що лідер США міг спеціально не телефонувати диктатору, взяти тактичну паузу, аби показати, що поки не хоче спілкуватися. Ймовірно, він очікує, що очільник Кремля почне метушитися і сам ініціювати дзвінок та домовлятися про припинення вогню.