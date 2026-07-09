Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, подчеркнув, что сегодня в Вашингтоне поняли, что у Украины есть козыри в войне против России.

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Политолог предостерег украинцев, что сегодня не должно быть эйфории, ведь изменений в позиции США по принципиальному вопросу не произошло. Речь идет о бесплатной военной поддержке. Раньше американцы ее предоставляли, а сейчас Украина покупает ее за средства европейских партнеров.

Комментируя обещание Трампа предоставить нашей стране лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot, политолог отметил, что это положительная новость, но следует понимать, что пока что имеется лишь политическое согласие на это со стороны американского лидера, но это еще не соглашение между странами.

Фесенко добавил, что лицензия принадлежит не Трампу, а американским компаниям, договариваться придется с ними. Потребуется время, чтобы оформить эти договоренности, а затем реализовать их на практике. Также возникает вопрос безопасности заводов, где будет производиться это вооружение.

Есть еще один показательный момент. Ожидалось, что будут достигнуты договоренности о возобновлении переговоров, что это станет главной темой бесед с Трампом. Оказалось немного иначе. Не состоялся и разговор Трампа с Путиным (телефонный – 24 Канал). Думаю, что российская сторона не спешит. Ей очень не понравилось то, как прошла встреча Зеленского и Трампа,

– пояснил Фесенко.

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Политолог считает, что Кремль сейчас готовится к тому, чтобы во время запланированного разговора Трампа и Путина попытаться перетянуть американского лидера на сторону России. Политолог напомнил, что США уважают победителей, именно поэтому президент Соединенных Штатов сейчас изменил позицию в отношении Украины. Поэтому Россия будет пытаться эскалировать войну и демонстрировать свою силу, чтобы в очередной раз заручиться поддержкой Трампа.

Россияне сейчас задействуют всех своих агентов влияния, чтобы убедить Трампа учитывать российскую позицию. Напомню, что уже были ситуации, когда он очень положительно высказывался в адрес Украины, в сентябре 2025 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Что произошло потом? Не очень приятная встреча в октябре в Белом доме, разговоры с Путиным, а впоследствии – американский "мирный план". Это называется "качелями" Трампа,

– отметил Фесенко.

По словам политолога, за внимание Трампа придется постоянно бороться. Сейчас, на его взгляд, США заняли прагматическую позицию, заключающуюся в давлении не на Киев, а на Москву, в частности поддерживая украинские удары по российским целям на территории страны-агрессора.

Пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что Трамп еще не звонил Путину. Он добавил, что глава Кремля открыт для диалога. Политолог, комментируя это заявление, предположил, что лидер США мог специально не звонить диктатору, взяв тактическую паузу, чтобы показать, что пока не хочет общаться. Вероятно, он ожидает, что глава Кремля начнет суетиться и сам инициирует звонок, чтобы договориться о прекращении огня.