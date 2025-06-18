"Має короткий період концентрації уваги": НАТО змінило формат саміту через Трампа, – Times

Саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня в Гаазі триватиме лише дві з половиною години. Причиною таких змін у форматі став президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Що відомо про саміт НАТО в Гаазі

Зазвичай саміт НАТО складається з трьох сесій по дві з половиною години, під час яких учасники зосереджуються на геополітичних і стратегічних питаннях.

Однак, за словами видання, через нелюбов Дональда Трампа до тривалих зустрічей, наступний саміт НАТО триватиме лише одну сесію.

Комюніке саміту, в якому викладуть цілі НАТО щодо витрат, цього разу міститиме лише п'ять абзаців на одному аркуші формату А4. Для порівняння: торік у Вашингтоні учасники ухвалили заяву з 44 абзаців загальним обсягом 5400 слів.

Йдеться про те, щоб саміт був цілеспрямованим, коротким і лаконічним... Трамп може бути нетерплячим і має короткий період концентрації уваги. Чим коротше, тим краще,

– сказав один із дипломатів.

Зазначається також, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує зосередитися на одному головному рішенні — підвищенні оборонних витрат Альянсу до 5%.

Нагадаємо, за даними "Радіо Свобода", в підсумковому комюніке саміту НАТО учасники не планують згадувати Україну, а Росію знову назвуть довгостроковою загрозою. Інші джерела журналістів також твердять, що на саміті можуть зустрітися Зеленський і Трамп.