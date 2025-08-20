Це була демонстрація сили, – Бессент про запрошення "неконтрольованого сусіда" Путіна на Аляску
- За словами Бессента, зустріч Трампа і Путіна на Алясці була демонстрацією сили з боку США, показуючи військову техніку на землі, яка раніше належала Росії.
- Бессент впевнений, що двостороння зустріч між Зеленським і Путіним відбудеться, адже це єдиний спосіб завершити конфлікт.
15 серпня в Анкориджі пройшла зустріч Трампа і Путіна. Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував запрошення російського диктатора на Аляску.
Він назвав це "демонстрацією сили". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням слова Бессента у програмі "Squawk Box" на CNBC.
Що сказав Бессент про саміт на Алясці?
Скотт Бессент наголосив на тому, що Трамп запросив Путіна на землю, яка була раніше російською.
Аляска була демонстрацією сили президента Трампа. Він запросив президента Путіна на землю, якою раніше володіли росіяни. Він продемонстрував величезну кількість військової техніки, а потім здійснив політ. Це було щось на кшталт запрошення неконтрольованого сусіда до вашого будинку та показ йому вашого чохла для зброї,
– зауважив міністр фінансів США.
Він також додав, що зустріч Зеленського і Трампа, а згодом і європейських лідерів, була "дуже гарна". А кульмінацією став дзвінок Путіну.
Бессент "твердо переконаний", що двостороння зустріч між Зеленським і Путіним відбудеться.
"І це єдиний спосіб покласти край цьому конфлікту – змусити обидві сторони розмовляти", – сказав Бессент.
Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна?
Під час візиту Зеленського до Білого дому Трамп заявив, що розпочав роботу над організацією зустрічі із Путіним. Він додав, що російська сторона вимагає провести спочатку двосторонній саміт із Зеленським та Путіним, а згодом – тристоронній за участі Трампа.
Наразі невідомо, коли і де пройде зустріч остаточно невідомо. Водночас ЗМІ припускають, що це може відбутися в Угорщині. Була й непідтверджена інформація про можливу дату – 22 серпня.
Макрон висунув пропозицію, аби Зеленський і Путін зустрілися, до прикладу, у Женеві. Швейцарія уже заявила, що готова дати імунітет Путіну від арешту.
Водночас у світових ЗМІ не вірять в успіхи цього саміту і зауважують, що прориву у переговорах не варто очікувати.