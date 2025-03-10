Саміт Трампа і Сі Цзіньпіна: Вашингтон та Пекін вже розпочали підготовку зустрічі

Вашингтон та Пекін розпочали обговорення можливого саміту між президентами Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном у червні в США на честь "днів народжень" обох політиків.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела, ознайомлених з цим питанням, передає 24 Канал. Відомо, що Сі народився 15 червня 1953 року, а Трамп – 14 червня 1946 року.

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Що відомо про підготовку саміту

За даними видання, наразі відповідні дискусії перебувають на ранніх стадіях. Розмови про зустріч президентів відбуваються у тому час, як адміністрація Дональда Трампа посилює тарифи та інші торгівельні заходи проти Китаю, аби набути важелів впливу під час перемовин з Пекіном.

Журналісти зазначають, що президенти США та Китаю через своїх представників висловили зацікавленість у саміті після того, як Трамп переміг на виборах у листопаді 2024 року. Це може свідчити про готовність обох сторін до діалогу та можливого врегулювання на тлі торгової напруги.

Втім, наразі додаткових деталей невідомо. Білий дім відмовився давати коментар для The Wall Street Journal. Водночас посольство Китаю не відповіло на запит про коментар.

До слова, South China Morning Post із посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляло, що зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна може відбутися вже у квітні. Зазначали, що Китай віддає перевагу більш офіційній зустрічі в Пекіні чи Вашингтоні. Раніше Трамп ділився з радниками планами відвідати Китай у перші 100 днів свого перебування на посаді.