Дональд Трамп прибув на Аляску
- Дональд Трамп прибув до Анкориджа, Аляска, для саміту з Володимиром Путіним, який відбудеться 15 серпня.
- Переговори між Трампом і Путіним заплановані на 22:00 за Києвом.
У п'ятницю, 15 серпня, відбудеться саміт Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Президент США вже прибув до Анкориджа.
Про прибуття американського лідера повідомляє 24 Канал з посиланням на онлайн-трансляцію події.
Президентський борт прилетів на Аляску дивіться відео
Перемовини між Трампом і Путіним мають розпочатися о 22:00 за Києвом. Що відбувається в Анкориджі – дивіться в прямому ефірі з Аляски.
Президент США прибув на Аляску 15 серпня / Скриншот з відео
До речі, в аеропорту на Алясці для Путіна вже підготували червону доріжку. Гаслом саміту стали слова: "У пошуках миру".
Спочатку планувалася зустріч лідерів тет-а-тет, але формат переговорів змінили. Тепер вони відбудуться у форматі "три на три": США представлятимуть президент, держсекретар та спецпредставник.