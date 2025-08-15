О прибытии американского лидера сообщает 24 Канал со ссылкой на онлайн-трансляцию события.

Трамп прибыл на Аляску на саммит с Путиным

Дональд Трамп проведет встречу с Владимиром Путиным 15 августа. В течение дня представители России и США прибывают на Аляску. Западные СМИ сообщили, что борт с Трампом уже приземлился в Анкоридже.

Президентский борт прилетел на Аляску смотрите видео

Переговоры между Трампом и Путиным должны начаться в 22:00 по Киеву. Что происходит в Анкоридже – смотрите в прямом эфире с Аляски.

Кстати, в аэропорту на Аляске для Путина уже подготовили красную дорожку для Путина. Лозунгом саммита стали слова: "В поисках мира".

Изначально планировалась встреча лидеров тет-а-тет, но формат переговоров изменили. Теперь они состоятся в формате "три на три": США будут представлять президент, госсекретарь и спецпредставитель.