Про прибуття американського лідера повідомляє 24 Канал з посиланням на онлайн-трансляцію події.

Трамп прибув на Аляску на саміт з Путіним

Дональд Трамп проведе зустріч із Володимиром Путіним 15 серпня. Впродовж дня представники Росії та США прибувають до Аляски. Західні ЗМІ сповістили, що борт з Трампом вже приземлився в Анкориджі.

Президентський борт прилетів на Аляску дивіться відео

Перемовини між Трампом і Путіним мають розпочатися о 22:00 за Києвом. Що відбувається в Анкориджі – дивіться в прямому ефірі з Аляски.

До речі, в аеропорту на Алясці для Путіна вже підготували червону доріжку. Гаслом саміту стали слова: "У пошуках миру".

Спочатку планувалася зустріч лідерів тет-а-тет, але формат переговорів змінили. Тепер вони відбудуться у форматі "три на три": США представлятимуть президент, держсекретар та спецпредставник.