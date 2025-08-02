Дональд Трамп пригрозив запровадити проти Росії вторинні санкції, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Крім того, президент США підтримує двопартійний законопроєкт у Конгресі, який передбачає запровадження 500% тарифів на країни, що купують у Росії нафту, природний газ, уран тощо.

Запроваджені Трампом обмеження проти країни-агресорки будуть нищівними. Про це 31 липня заявив посол США у НАТО Метью Вітакер у коментарі для Newsmax, передає 24 Канал.

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Якими будуть санкції США проти Росії 8 серпня?

Президент Трамп, очевидно, краще за будь-кого розуміє, що таке важелі впливу. І я вважаю, що його заява про те, що 8 серпня у разі відсутності перемир'я він запровадить, я б сказав, нищівні тарифи та санкції проти Росії, є дуже серйозною,

– наголосив Вітакер.

Чиновник пояснив, що Путіну потрібно продавати свою нафту Китаю, Індії, Бразилії. Втім, через майбутні санкції ці країни зіштовхнуться з серйозними для себе наслідками.

Росія залишиться без друзів. У неї не буде торгових партнерів. І її здатність фінансувати цю війну припиниться,

– запевнив посол США у НАТО.

Він наголосив, що і Київ, і Москва мають сісти за стіл переговорів і погодитися на умови, які не будуть ідеальними для них. Головне – це припинити вбивства.

Вітакер зауважив, що його не турбує ймовірність зближення Росії і Китаю у разі введення санкцій. "Китай має припинити допомагати Росії продовжувати цю війну, а Росія – припинити її вести", – підкреслив він.

Також Метью Вітакер підкреслив, що санкції – не єдиний інструмент президента США.

"У президента Трампа залишаються інші варіанти, і він скористається ними, якщо вважатиме за потрібне", – зауважив посадовець.

Зауважимо, що 1 серпня в інтерв'ю Newsmax Дональд Трамп нагадав, що коли Путін не погодиться на припинення вогню до 8 серпня, він запровадить проти Росії обмеження. Президент США, щоправда, зауважив, що очільник Кремля добре "розбирається у санкціях" і "знає, як їх обходити".

До слова, американський лідер назвав втрати окупантів у війні проти України.