"Не єдина зброя Трампа": посол США у НАТО натякнув, що Росію можуть чекати не лише санкції
- Трамп пригрозив запровадити вторинні санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню.
- Також він підтримує законопроєкт про 500% тарифи на країни, що купують російські енергоресурси.
- Посол США у НАТО заявив, що запроваджені санкції залишать Росію без торгових партнерів та обмежать її здатність фінансувати війну.
- Вітакер зазначив, що санкції не є єдиним інструментом Трампа, і він може використати інші варіанти, якщо це буде потрібно.
Дональд Трамп пригрозив запровадити проти Росії вторинні санкції, якщо вона не погодиться на припинення вогню. Крім того, президент США підтримує двопартійний законопроєкт у Конгресі, який передбачає запровадження 500% тарифів на країни, що купують у Росії нафту, природний газ, уран тощо.
Запроваджені Трампом обмеження проти країни-агресорки будуть нищівними. Про це 31 липня заявив посол США у НАТО Метью Вітакер у коментарі для Newsmax, передає 24 Канал.
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Якими будуть санкції США проти Росії 8 серпня?
Президент Трамп, очевидно, краще за будь-кого розуміє, що таке важелі впливу. І я вважаю, що його заява про те, що 8 серпня у разі відсутності перемир'я він запровадить, я б сказав, нищівні тарифи та санкції проти Росії, є дуже серйозною,
– наголосив Вітакер.
Чиновник пояснив, що Путіну потрібно продавати свою нафту Китаю, Індії, Бразилії. Втім, через майбутні санкції ці країни зіштовхнуться з серйозними для себе наслідками.
Росія залишиться без друзів. У неї не буде торгових партнерів. І її здатність фінансувати цю війну припиниться,
– запевнив посол США у НАТО.
Він наголосив, що і Київ, і Москва мають сісти за стіл переговорів і погодитися на умови, які не будуть ідеальними для них. Головне – це припинити вбивства.
Вітакер зауважив, що його не турбує ймовірність зближення Росії і Китаю у разі введення санкцій. "Китай має припинити допомагати Росії продовжувати цю війну, а Росія – припинити її вести", – підкреслив він.
Також Метью Вітакер підкреслив, що санкції – не єдиний інструмент президента США.
"У президента Трампа залишаються інші варіанти, і він скористається ними, якщо вважатиме за потрібне", – зауважив посадовець.
Зауважимо, що 1 серпня в інтерв'ю Newsmax Дональд Трамп нагадав, що коли Путін не погодиться на припинення вогню до 8 серпня, він запровадить проти Росії обмеження. Президент США, щоправда, зауважив, що очільник Кремля добре "розбирається у санкціях" і "знає, як їх обходити".
До слова, американський лідер назвав втрати окупантів у війні проти України.