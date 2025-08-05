Президент США Дональд Трамп більше не вірить у переговори з Путіним і заявляє, що мирні ініціативи Кремля – це фарс. Він змінив риторику і готує нові кроки тиску.

Голова Центру спільних дій Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що команда Трампа робить ставку на три важелі впливу: посилення санкцій, тиск на союзників Росії та військову підтримку України. За його словами, Кремль не отримує жодних поступок, а вимоги Трампа звучать дедалі жорсткіше.

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Нова риторика Трампа щодо Путіна

Олег Рибачук зауважив, що Трамп публічно відмовився від ідеї вести переговори з Володимиром Путіним. За його словами, президент США прямо заявив, що немає сенсу давати Кремлю час, бо той продовжує знищувати Україну під прикриттям мирних ініціатив.

Ми давно чекали прозріння у Трампа. Схоже, воно проявляється,

– сказав Рибачук.

Він додав, що зміна риторики Трампа пов’язана з впливом генерала Кіта Келлога, який має підтримку і серед європейських дипломатів. Саме Келлог, на думку Рибачука, нині визначає головні орієнтири політики Трампа щодо Росії.

Умови, які Трамп готовий запропонувати Кремлю

Трамп більше не погоджується на жодні поступки Путіну, зокрема на вимогу виведення українських військ із захоплених обласних центрів. Його команда виключає роззброєння України та наголошує на продовженні військової підтримки.

Сполучені Штати будуть і далі надавати Україні зброю, щоб вона могла стримувати агресію,

– пояснив Рибачук.

Водночас Трамп готовий запропонувати Росії поступки, які не стосуються території України. Йдеться про призупинення вступу в НАТО, часткове зняття санкцій і спільні економічні ініціативи на умовах, вигідних Кремлю.

Санкції, Індія та економічний тиск

За словами Рибачука, США вже використовують дієві економічні інструменти для тиску на союзників Кремля. Зокрема, Індія поступово зменшує закупівлі російської нафти й переорієнтовується на американську.

Найбільша державна компанія "Indian Oil Company" уже закупила 7 мільйонів тонн дорожчої, але американської нафти,

– навів приклад Рибачук.

Він зазначив, що команда Трампа розглядає нові санкції проти банків та країн, які намагаються послабити роль долара. США, контролюючи доларовий ринок, здатні блокувати фінансові операції будь-якого небажаного партнера.

На думку Рибачука, саме в цьому напрямі і формується нова стратегія Трампа щодо Кремля. Вона базується на трьох головних важелях — санкціях, економічному тиску на партнерів Росії та військовій допомозі Україні.