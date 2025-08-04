Так, до Росії прибуде Стів Віткофф. За словами Трампа, цей візит запланований на середу або четвер. Також американський лідер зауважив, що саме росіяни попросили, аби спеціальний представник завітав до них, передає 24 Канал.

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Коли в Україну приїде Кіт Келлог?

Тим часом до України приїде Кіт Келлог. За даними "Української правди", він прибуде наприкінці тижня.

У рамках візиту планується зустріч представника президента США з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що Дональд Трамп пообіцяв 8 серпня запровадити проти Росії нові санкції, якщо до цього часу вона не погодиться на перемир'я.

Крім того, президент США розглядає можливість уведення тарифів проти країн, які купують російську нафту. Серед них – Індія. Упродовж багатьох років Вашингтон дотримувався обережної політики щодо Нью-Делі, розглядаючи його як противагу Пекіну. Втім, Трамп був змушений переглянути цей звичний підхід, аби посилити тиск на Путіна.